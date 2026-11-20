Anthropic đạt mức định giá 1,76 nghìn tỷ USD trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq. Ảnh: Reuters.

Đợt IPO của Anthropic đã biến phần lớn nhân viên công ty thành triệu phú, thậm chí hàng trăm người gia nhập nhóm siêu giàu với khối tài sản cổ phiếu vượt 100 triệu USD. Đáng chú ý, sự kiện này diễn ra khi công ty AI mới thành lập năm 2021 và có tốc độ tăng trưởng nhân sự đặc biệt nhanh.

Hàng trăm nhân viên sở hữu cổ phiếu trị giá hơn 100 triệu USD

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic đã biến phần lớn nhân viên công ty khởi nghiệp AI này thành triệu phú chỉ sau một đêm, trong đó một số người sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD.

Theo hồ sơ công bố với cơ quan quản lý, tính đến tháng 9 năm nay, Anthropic có 5.300 nhân viên. Sau khi công ty định giá IPO ở mức 83 USD/cổ phiếu, khoảng 600 nhân viên đã gia nhập nhóm được gọi là “centi-millionaire” – những người sở hữu tài sản từ 100 triệu USD trở lên. Số liệu từ Hill.com, nền tảng theo dõi cổ phần tại các công ty tư nhân, cho thấy giá trị cổ phiếu mà nhóm này nắm giữ đã vượt ngưỡng 100 triệu USD mỗi người.

Khoảng 2.800 nhân viên Anthropic, được gọi nội bộ là “Ants”, sở hữu lượng cổ phiếu có giá trị hơn 10 triệu USD. Trong khi đó, khoảng 5.100 người, tương đương 96% tổng nhân sự, đang nắm giữ cổ phần trị giá trên 1 triệu USD.

“Điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây là mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức nào”, Andrew Benson, nhà sáng lập kiêm CEO của Hill.com, nói với CNN hôm thứ Năm. Ông cho biết Anthropic có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc rất thấp.

“Trong một thời gian dài, mọi người đã nhận thấy Anthropic là một con tàu tên lửa đang tăng tốc. Điều đó rõ ràng khiến nhân viên ngần ngại rời đi, bởi họ hiểu rằng cái giá phải trả về cơ hội tài chính nếu rời công ty sẽ lớn đến mức nào”, Benson nhận định.

Tốc độ tăng trưởng hiếm thấy của Anthropic

Tại Thung lũng Silicon, việc các công ty khởi nghiệp trả lương cho nhân viên bằng kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu không phải điều bất thường. Nhiều doanh nghiệp công nghệ thường có nguồn tiền mặt hạn chế, vì vậy cổ phần trở thành một phần quan trọng trong chính sách đãi ngộ. Kỳ vọng về một thương vụ mua lại hoặc đợt IPO trong tương lai cũng là động lực để nhân viên tiếp tục làm việc và gắn bó với công ty cho đến khi có thể hiện thực hóa giá trị cổ phiếu.

Tuy nhiên, rất ít công ty khởi nghiệp phát triển nhanh và đạt quy mô lớn như Anthropic. Được thành lập năm 2021, công ty có chưa đến 1.000 nhân viên vào cuối năm 2024. Chỉ trong chưa đầy hai năm, quy mô nhân sự đã tăng lên 5.300 người.

Theo Benson, cũng như tại phần lớn các công ty công nghệ mới thành lập, thời điểm gia nhập doanh nghiệp có ý nghĩa lớn hơn chức vụ đối với thành quả tài chính mà nhân viên có thể đạt được.

“Xét về kết quả tài chính, việc gia nhập sớm quan trọng hơn việc giữ vị trí cấp cao. Bạn có thể chỉ ở cấp bậc rất thấp, nhưng nếu gia nhập vào năm 2023 hoặc 2024, kết quả tài chính có thể tốt hơn đáng kể so với một người giữ chức vụ cấp cao nhưng chỉ mới vào công ty hồi đầu năm nay”, ông nói.

Trường hợp của SpaceX có sự khác biệt. Công ty của tỷ phú Elon Musk đã hoạt động hơn hai thập kỷ dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân trước khi thực hiện đợt IPO đình đám vào tháng 6. Đợt niêm yết này đã tạo ra khoảng 4.400 triệu phú trong tổng số 22.000 nhân viên.

Anthropic cho phép nhân viên bán cổ phiếu ngay ngày đầu IPO

Đợt IPO của Anthropic còn có điểm đặc biệt là cho phép những người nội bộ không phải nhà sáng lập bán một phần cổ phiếu ngay trong ngày giao dịch đầu tiên.

Thông thường, nhân viên tại các công ty chuẩn bị IPO phải tuân thủ giai đoạn hạn chế giao dịch, hay còn gọi là “lockup”, kéo dài khoảng 3-6 tháng. Trong thời gian này, họ không được bán cổ phiếu của mình.

Tuy nhiên, đợt niêm yết của Anthropic áp dụng một lịch hạn chế giao dịch phức tạp theo từng giai đoạn. Cơ chế này cho phép những người nội bộ không phải nhà sáng lập bán tối đa 10% số cổ phiếu đang nắm giữ ngay khi cổ phiếu bắt đầu được giao dịch trên thị trường.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người nội bộ đã tận dụng cơ hội này trong ngày giao dịch hôm thứ Năm.

Làn sóng triệu phú mới có thể đẩy giá nhà tại San Francisco lên cao

Một điểm khác biệt nữa giữa Anthropic và SpaceX là vị trí tập trung nhân sự. Trong khi SpaceX có nhân viên phân bố tại Texas, California và Florida, lực lượng lao động của Anthropic tập trung đặc biệt đông tại San Francisco.

Thành phố này vốn đã trải qua nhiều đợt biến động kinh tế do sự gia tăng đột biến của cải trong ngành công nghệ. Làn sóng nhân viên Anthropic trở thành triệu phú có thể tiếp tục gia tăng áp lực lên thị trường nhà ở địa phương, trong bối cảnh giá bất động sản đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm.

Theo dữ liệu của Redfin, một căn nhà điển hình tại San Francisco được bán với giá 1,7 triệu USD trong tháng 10, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trái lại, giá nhà trung vị trên toàn nước Mỹ gần như đi ngang trong cùng giai đoạn, ở mức khoảng 416.700 USD, theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR).

Theo CNN