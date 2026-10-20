96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Sức lan tỏa từ những hoạt động vì cộng đồng

Những cách làm hay từ cơ sở

Thực hiện chủ đề năm 2026 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội MTTQ và đại hội đại biểu phụ nữ các cấp vào cuộc sống”, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị.

Cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Bắc Ninh dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao thành phố lần thứ I. Ảnh: Tùng Chi.

Điểm đáng chú ý là triển khai các nhiệm vụ theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, lấy hiệu quả làm thước đo. Nhiều công trình, mô hình đã được thực hiện, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Tại phường Tiền Phong, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai công trình “Tuyến đường hoa phong linh”, trồng mới 65 cây phong linh với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. “Công trình vừa góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, hội viên phụ nữ trong xây dựng đô thị văn minh” - chị Đào Thị Thúy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường chia sẻ.

Ở xã Ngọc Thiện, việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được cụ thể hóa bằng mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trao phương tiện sinh kế cho 15 hộ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với 300 con gà giống siêu trứng và 750 kg cám, tổng trị giá hơn 55 triệu đồng. Sự hỗ trợ kịp thời đã tạo điều kiện để các gia đình có thêm sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Từ những cách làm ở cơ sở, phong trào ngày càng lan tỏa. Đến nay, các cấp Hội đã hoàn thành gần 300 công trình, phần việc, tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng; đồng thời phối hợp, hỗ trợ trao gần 300 mô hình sinh kế, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều địa phương như Ngọc Thiện, Bảo Đài, Thuận Thành, Phượng Sơn, Nhã Nam, Tân Chi… đã có những cách làm phù hợp, góp phần đưa Nghị quyết đi vào đời sống.

Đổi mới hoạt động, đồng hành với phụ nữ

Cùng với chăm lo đời sống, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chuyển đổi số đang trở thành một điểm nhấn trong hoạt động Hội. Thực hiện nhiệm vụ “Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội, đồng hành với phụ nữ nâng cao năng lực số”, các cấp Hội đã chủ động tìm tòi, ứng dụng công nghệ, triển khai nhiều mô hình.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy sáng tạo, nhiệt huyết và trách nhiệm.

Tại xã Phúc Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng các clip tuyên truyền về vệ sinh môi trường. Theo chị Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, cách làm mới giúp nội dung tuyên truyền sinh động, dễ tiếp cận hơn, đồng thời mở thêm kênh lan tỏa những hành động đẹp, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên và Nhân dân trong giữ gìn môi trường sống.

Tích cực hưởng ứng phong trào chung, chi hội phụ nữ công an các phường Lạng Giang, Kinh Bắc triển khai mô hình “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kỹ năng số cho phụ nữ”. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực như phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nhận diện hành vi lừa đảo trên không gian mạng; bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; sử dụng nền tảng số và mạng xã hội an toàn, hiệu quả.

Thông qua việc trao đổi, thảo luận các tình huống thực tế, hội viên có thêm kiến thức, kỹ năng để chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ bản thân và gia đình trong môi trường số. Đây cũng là cách làm hay thể hiện rõ sự đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Hội.

Tạo động lực để phụ nữ phát huy vai trò

Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 10 chỉ tiêu cụ thể; tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và 2 khâu đột phá là: Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội, đồng hành với phụ nữ nâng cao năng lực số; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng.

Phụ nữ xã Tân Chi lắp biển báo đề phòng đuối nước tại khu dân cư.

Theo bà Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Ninh, để đưa Nghị quyết vào thực tiễn, ngay sau Đại hội, Hội tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức. Đồng thời xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, phân công trách nhiệm, xây dựng lộ trình thực hiện và tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các kênh truyền thông, nền tảng số của tổ chức Hội. Qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, giúp cán bộ, hội viên hiểu rõ mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết, từ đó chủ động tham gia.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy sáng tạo, nhiệt huyết và trách nhiệm. Các diễn đàn, kênh đối thoại tiếp tục được chú trọng để phụ nữ có điều kiện trực tiếp đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Những công trình, phần việc cụ thể ở cơ sở, các phong trào, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm, tinh thần đổi mới, sáng tạo đang khẳng định hiệu quả rõ nét. Mỗi mô hình, mỗi phần việc thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết, tạo động lực để phụ nữ Bắc Ninh tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới.