96% học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được phát hành học bạ số

Học sinh trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình phát hành học bạ số, ký số dữ liệu năm học 2026-2027 và số hóa văn bằng, chứng chỉ trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, tính đến ngày 3/11/2026, toàn Thành phố có 1.682 trường thực hiện học bạ số với tổng số 2.102.616 học sinh, học viên. Trong đó, đã phát hành thành công 2.016.010 học bạ số, đạt tỷ lệ 95,88%; còn 86.606 học bạ chưa phát hành và 432 học bạ cần hiệu chỉnh.

Về tỷ lệ ký số hồ sơ học sinh năm học 2026-2027, các cấp học đều đạt trên 90%. Cụ thể, cấp mầm non đạt 98,30%; Tiểu học đạt 93,41%; Trung học cơ sở đạt 95,94%; Trung học phổ thông đạt 91,04%. Riêng giáo dục thường xuyên đạt 79,21%.

5 nhóm khó khăn trong phát hành học bạ số

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố hiện gặp 5 nhóm khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong quá trình triển khai học bạ số.

Trong đó, vướng mắc lớn nhất liên quan đến tình trạng trùng số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân của học sinh với học sinh tại các trường thuộc tỉnh, thành phố khác, xảy ra tại 48 trường. Tình trạng này khiến học bạ số không thể gửi lên Cổng tiếp nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trường đã đối chiếu thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia, VNeID và giấy tờ do cơ quan công an cấp, xác định số định danh của học sinh thuộc trường mình là chính xác. Tuy nhiên, khi liên hệ với các trường có học sinh trùng thông tin, một số trường không nhận được phản hồi hoặc chưa có sự phối hợp xử lý.

Nhóm khó khăn thứ hai liên quan đến học sinh có quốc tịch nước ngoài và học sinh chưa được cấp số định danh cá nhân, xảy ra tại 24 trường. Một số học sinh chỉ có hộ chiếu hoặc giấy tờ nhân thân chưa đầy đủ, chưa được cấp mã định danh. Bên cạnh đó, một số cha mẹ học sinh chưa phối hợp thực hiện thủ tục định danh, khiến nhà trường chưa thể phát hành học bạ số.

Ngoài ra, có 23 trường gặp vướng mắc do số liệu trên cổng học bạ số chưa khớp với dữ liệu của cơ sở giáo dục. Nhóm khó khăn liên quan đến chữ ký số, chứng thư số và con dấu xảy ra tại 8 trường. Nguyên nhân chủ yếu do chứng thư số chưa được chuyển đổi kịp thời theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; một số trường mới thành lập, trường sáp nhập chưa được cấp chứng thư số hoặc bị thu hồi con dấu nên không thể ký bổ sung hồ sơ.

Nhóm còn lại gồm các vướng mắc khác như học bạ cần hiệu chỉnh nhưng chưa xác định rõ học sinh, khó khăn về nghiệp vụ và quy chế thực hiện.

Kiến nghị hướng dẫn thống nhất cách xử lý dữ liệu trùng

Từ thực tế trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai học bạ số.

Sở đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thống nhất cách xử lý trường hợp trùng số định danh cá nhân giữa học sinh ở các tỉnh, thành phố; đồng thời đề nghị Sở các địa phương có học sinh trùng phối hợp rà soát, hiệu chỉnh dữ liệu, bảo đảm việc phát hành học bạ số được thực hiện thống nhất.

Thời gian tới, Sở sẽ chỉ đạo các trường tập trung xử lý dứt điểm 86.606 học bạ chưa phát hành, các học bạ cần hiệu chỉnh và những trường hợp bị từ chối phát hành. Ưu tiên các trường thuộc 5 phường, xã có tỷ lệ thực hiện dưới 80% và các trường trực thuộc Sở. Đồng thời, các trường phải lập danh sách riêng đối với học sinh chưa có số định danh cá nhân, học sinh người nước ngoài và những trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, hướng dẫn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trước ngày 15/11 hoàn thành 100% việc ký số dữ liệu năm học 2026-2027, trong đó ưu tiên khối Giáo dục thường xuyên, Trung học phổ thông hồ sơ trường học và các phường, xã, đặc khu có tỷ lệ thực hiện dưới 80%.

Theo Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ việc chuyển từ học bạ giấy sang học bạ số. Thông tư xác định học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh.

Ở cấp Tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và thành tích được khen thưởng trong năm học của học sinh được cập nhật vào Học bạ số. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận "Hoàn thành chương trình tiểu học" trên học bạ số.