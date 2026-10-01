96,5% người dân xã Bằng Mạc tham gia bảo hiểm y tế

Người có uy tín thôn Gia Lộc, xã Bằng Mạc (ở giữa) tuyên truyền cho người dân về ý nghĩa của chính sách bảo hiểm y tế

Để mở rộng diện bao phủ BHYT, UBND xã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình; phát huy vai trò của các tổ chức dịch vụ thu trong tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia. Trong quá trình vận động, người có uy tín ở các thôn đã tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của BHYT, đồng thời tư vấn, giải đáp, vận động các gia đình chủ động tham gia và duy trì thẻ.

Phát huy kết quả đạt được, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã vùng III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, thời gian tới, UBND xã Bằng Mạc xác định tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình; phát huy vai trò của tổ chức dịch vụ thu; vận động nguồn lực xã hội hóa để tặng thẻ cho người có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT đến hết năm 2026 đạt từ 96,5% trở lên.