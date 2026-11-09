950 năm thành lập Quốc Tử Giám: Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện.

Ca khúc "Hà Nội linh thiêng và hào hoa" được thể hiện tại chương trình.

Chương trình có thời lượng 60 phút, chương trình gồm 3 chương: “Khởi nguồn đạo học”, “Hiền tài đất Việt” và “Sao Khuê minh triết”. Các tiết mục ca hát, múa, hoạt cảnh được kết nối theo mạch nội dung từ nguồn cội văn hóa đến hành trình dưỡng đức, luyện tài và khát vọng phụng sự. Đặt trong không gian Hồ Văn, câu chuyện về sự học có thêm sự gắn kết với di sản, đưa công chúng tiếp cận những giá trị truyền thống qua cảm xúc nghệ thuật.

Thông điệp “Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài” được lan tỏa đến với công chúng bằng cảm xúc nghệ thuật, nhằm tôn vinh di sản đạo học, khơi dậy truyền thống hiếu học, tinh thần trọng dụng hiền tài.

Các sự kiện nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám gồm: Hội thảo khoa học cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước” vào ngày 12/11; Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam” vào tối 14/11 tại sân Thái Học.