950 năm Quốc Tử Giám: 'Từ di sản đến ngoại giao văn hóa' qua những bức ảnh quý của TTXVN

Với hơn 60 tác phẩm chọn lọc từ kho tư liệu quý của Thông tấn xã Việt Nam, triển lãm mở ra dòng chảy ký ức từ những khuôn hình đen trắng lịch sử từ hơn 40-50 năm trước đến diện mạo di tích hôm nay. Không gian trưng bày tái hiện sinh động sức sống của trường Quốc học đầu tiên – nơi kết tinh truyền thống hiếu học qua hệ thống 82 bia Tiến sĩ, Di sản tư liệu thế giới, cùng các hoạt động giáo dục, hội xuân và trình chiếu 3D hiện đại. Những bức ảnh từ giữa thế kỷ XX đến nay cho thấy trong thời gian dài, di sản đã được chúng ta trân trọng, gìn giữ và trao truyền, tiếp nối giá trị như thế nào!

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng

Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói: "Chúng tôi mong muốn mang đến một góc nhìn mới, đó là di sản cũng đóng góp vào công cuộc đối ngoại, ngoại giao. Trong suốt nhiều năm qua, hoạt động đối ngoại văn hóa luôn là một trụ cột vô cùng quan trọng. Qua các hình ảnh trưng bày tại triển lãm ngày hôm nay, công chúng có thể chiêm ngưỡng hình ảnh lãnh đạo nhiều quốc gia đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thưởng trà, nghe một khúc thơ, một tiếng đàn, hay có một khoảng tĩnh lặng để hiểu hơn về chiều sâu văn hóa của trường đại học đầu tiên tại Việt Nam, vốn đã tồn tại từ thế kỷ XI."

Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện. Ảnh: Tuấn Anh, TTXVN

Đặc biệt, triển lãm giới thiệu những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp, giàu cảm xúc của các vị nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức Việt Nam.

TS. Nguyễn Viết Chức, Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: "Tôi đã từng nhiều lần được đón các vị nguyên thủ quốc gia đến đây, chẳng hạn như là ông Putin của Nga, hay là ông Koizumi của Nhật Bản, hay là ông Chu Dung Cơ của Trung Quốc. Tất cả mọi người đều rất là nể phục và quý mến người Việt Nam… Đó chính là một thứ ngoại giao văn hóa, một thứ ngoại giao trong lòng người, một thứ ngoại giao chia sẻ để cùng nhau, để cộng đồng cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp".

Những bức ảnh ý nghĩa do TTXVN lưu trữ, cho thấy vai trò của di sản trong hoạt động đối ngoại. Qua không gian đạo học và các giá trị truyền thống, bạn bè quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Di sản trở thành nhịp cầu bồi đắp sự hiểu biết, thiện cảm và gắn kết giữa các dân tộc.

Du khách thích thú ngắm những bức ảnh tại triển lãm. Ảnh: Tuấn Anh TTXVN

Bà Bulbul Bhattacharjee, Du khách Ấn Độ bày tỏ: "Đây quả là một triển lãm ảnh rất tuyệt vời! Bạn biết đấy, điều rất quan trọng là chính văn hóa và giáo dục đã đưa di sản tiến về phía trước. Và di sản này có thể được chia sẻ với rất nhiều người. Đến đây với tư cách là một du khách từ Ấn Độ, tôi cảm thấy vô cùng hào hứng và hạnh phúc khi được chiêm ngưỡng những bức ảnh tại triển lãm này. Tôi cảm thấy đây là một cách tuyệt vời để kết nối với mọi người trên khắp thế giới, người dân từ các quốc gia khác nhau, đến đây để cùng chiêm ngưỡng di sản của các bạn – điều này chắc chắn sẽ góp phần vun đắp cho mối quan hệ ngoại giao trong tương lai".

Tham dự sự kiện, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam vì triển lãm với bộ sưu tập ảnh quý. Ảnh: Tuấn Anh TTXVN

Tham dự sự kiện, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam chia sẻ: "Trước hết, tôi muốn gửi lời chúc mừng tới Thông tấn xã Việt Nam vì triển lãm tuyệt vời với bộ sưu tập ảnh vô cùng quý giá này. Những tư liệu ảnh này thể hiện được giá trị của di sản quốc gia đặc biệt – Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi mà tôi được biết đã có rất nhiều lãnh đạo cấp cao của các nước đến bàn những vấn đề hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và các quốc gia đó, đồng thời ghé thăm di sản này. Điều này thể hiện được giá trị của khu di sản không chỉ đối với tầm vóc quốc gia, mà còn mang lại giá trị cho việc thúc đẩy ngoại giao văn hóa của Việt Nam, qua đó nói lên vị thế của Việt Nam cũng như văn hóa Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế".

Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" được trưng bày trong không gian cổ kính tại sân Bái Đường, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Thanh Tùng

Triển lãm "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" kéo dài trong dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, một lần nữa khẳng định Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là biểu tượng của truyền thống "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", mà còn là điểm tựa vững chắc cho sức mạnh mềm và ngoại giao văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.