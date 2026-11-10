Khách quốc tế tham quan tại không gian vườn bia tiến sỹ tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), chiều 11/11, tại sân Bái Đường, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm ảnh “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa.”

Với hơn 60 tác phẩm chọn lọc từ kho tư liệu ảnh của TTXVN, Triển lãm giới thiệu tới công chúng hình ảnh Văn Miếu-Quốc Tử Giám từ những khuôn hình lịch sử đến các hoạt động văn hóa, giáo dục và đối ngoại hôm nay, qua đó góp phần tôn vinh giá trị di sản, đồng thời khẳng định vai trò của tư liệu ảnh trong lưu giữ ký ức quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Triển lãm giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu nhất, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, giàu cảm xúc của các vị nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton năm 2000; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin năm 2001; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào năm 2005; Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko năm 2017; Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân năm 2024; Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân năm 2025… cùng những trải nghiệm mang chiều sâu ký ức tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho thấy vai trò của di sản trong hoạt động đối ngoại. Qua không gian đạo học và các giá trị truyền thống, bạn bè quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Di sản trở thành nhịp cầu bồi đắp sự hiểu biết, thiện cảm và gắn kết giữa các dân tộc.

Tới dự khai mạc Triển lãm có các đồng chí: Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; PGS.TS Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo TTXVN và Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, hai cơ quan phối hợp tổ chức, cùng đông đảo đại diện các cơ quan, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, du khách trong nước và quốc tế đã tham dự và thưởng lãm không gian đặc sắc của Triển lãm.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chia sẻ: “Triển lãm “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa” kể câu chuyện về một di sản được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa qua nhiều thế hệ.

Từ trường Quốc học đầu tiên đến điểm đến trong các hoạt động đối ngoại, Văn Miếu-Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định vị thế một biểu tượng văn hóa Việt Nam, kết nối truyền thống với hiện tại và Việt Nam với thế giới.”

Triển lãm đưa công chúng trở lại với hình ảnh Khuê Văn Các năm 1960, cổng Văn Miếu năm 1967, vườn bia Tiến sỹ năm 1979, sân Bái Đường năm 1990…

Tiếp nối những khuôn hình ấy là diện mạo di tích hôm nay, với các công trình được bảo tồn, tu bổ và những hoạt động văn hóa, giáo dục phong phú.

Đặt trong cùng một dòng chảy tư liệu đặc biệt, các tác phẩm giúp người xem cảm nhận sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại của một di sản tiêu biểu của Thăng Long-Hà Nội.

Khách tham quan còn được thưởng lãm hình ảnh về các hoạt động sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật và giáo dục tại Di tích: Hội xuân, trò chơi dân gian, xin chữ đầu năm, trình diễn nghệ thuật truyền thống, tôn vinh tài năng trẻ và giáo dục di sản cho học sinh, sinh viên…

Những hình ảnh ấy thể hiện sức sống của truyền thống hiếu học và sự gắn bó của di sản với cộng đồng; những nỗ lực đổi mới cách tiếp cận di sản và đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Văn Miếu được xây dựng năm 1070; Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076, là trường Quốc học đầu tiên, nơi đào tạo nhiều thế hệ nhân tài phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trải qua 844 năm, kể từ kỳ thi đầu tiên đến kỳ thi cuối cùng, giáo dục khoa cử đã tổ chức 183 kỳ thi đại khoa, lấy đỗ 2.898 vị Tiến sỹ, Phó bảng. Văn Miếu-Quốc Tử Giám là biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam.

Những giá trị ấy được kết tinh trong kiến trúc, không gian văn hóa và hệ thống 82 bia Tiến sỹ được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới.

Triển lãm kéo dài trong thời gian kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám./.