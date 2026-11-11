950 năm Quốc Tử Giám: Tiếp nối mạch nguồn đạo học Việt Nam

Theo Ban tổ chức, chương trình có sự tham gia của 950 học sinh đến từ các trường: Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Trung học cơ sở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung học cơ sở Cát Linh, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, Trường Liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Gia Quất. Thông qua những hình ảnh gợi nhớ về các giám sinh cùng các tiết mục biểu diễn của học sinh và nghệ sĩ, chương trình tái hiện sinh động hành trình của đạo học Việt Nam, từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập trong xã hội đương đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong đời sống hôm nay.

Với thông điệp lấy con người làm trung tâm, tri thức làm nền tảng, đạo lý làm cốt lõi, chương trình “Ánh Sao Khuê Minh Triết” tôn vinh và tiếp nối truyền thống khoa cử, đạo học của dân tộc trong thế hệ học sinh hôm nay. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Với thông điệp lấy con người làm trung tâm, tri thức làm nền tảng, đạo lý làm cốt lõi, chương trình “Ánh Sao Khuê Minh Triết” tôn vinh và tiếp nối truyền thống khoa cử, đạo học của dân tộc trong thế hệ học sinh hôm nay. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia trình diễn của 950 học sinh trong không gian di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học và nền giáo dục lâu đời của dân tộc. Đặc biệt, hai học sinh tiêu biểu, gồm một nam và một nữ, đại diện cho thế hệ học sinh đọc lời ước nguyện, thể hiện quyết tâm noi gương các bậc tiền nhân, nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu thành tài để cống hiến, phụng sự đất nước tại khu vực vườn bia Tiến sĩ và Khuê Văn Các.

Thông qua hình ảnh thế hệ học trò hôm nay tiếp bước con đường tri thức của cha ông, "Ánh Sao Khuê Minh Triết" góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo, đồng thời khẳng định những giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam trong dòng chảy hiện đại: lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng và lấy đạo lý làm gốc.

950 học sinh Thủ đô tham gia chương trình “Ánh Sao Khuê Minh Triết”. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Không chỉ là hoạt động nghệ thuật trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, chương trình còn gửi gắm thông điệp về sức sống trường tồn của đạo học Việt Nam. Đạo học không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn là mạch nguồn sống động, tiếp tục nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ và khát vọng phát triển bền vững của đất nước hôm nay và mai sau.

“Ánh Sao Khuê Minh Triết” góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống giáo dục và đạo học Việt Nam qua 950 năm lịch sử. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Các em học sinh thể hiện niềm tự hào về truyền thống đạo học nghìn năm của dân tộc. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, những giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội được tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại, góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống giáo dục, lịch sử và văn hóa dân tộc.