950 năm Quốc Tử Giám: Thắp sáng ngọn lửa tinh hoa đạo học Việt Nam
Tối 13/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/950-nam-quoc-tu-giam-thap-sang-ngon-lua-tinh-hoa-dao-hoc-viet-nam-246261114165346027.htm