950 năm Quốc Tử Giám: Phát huy di sản đạo học, trọng dụng hiền tài

Những giá trị cần tiếp nối

Sáng 12/11/2026, tại Trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 9 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước”.

Nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục của Quốc Tử Giám; trao đổi về việc kế thừa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài trong phát triển giáo dục, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước”.

Năm 1070, Văn Miếu được xây dựng tại Thăng Long; năm 1075, triều Lý tổ chức khoa thi Nho học đầu tiên; năm 1076, Quốc Tử Giám được thành lập dưới triều vua Lý Nhân Tông. Những dấu mốc này thể hiện sự quan tâm của nhà nước Đại Việt đối với giáo dục, học vấn và việc tuyển chọn người có tài năng tham gia công việc quốc gia.

Trải qua 950 năm, Quốc Tử Giám trở thành biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài. Những giá trị ấy được lưu giữ qua các di tích, tư liệu lịch sử, đặc biệt là 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, được ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới của UNESCO năm 2011.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc.

Các tham luận gửi tới Hội thảo tập trung làm rõ những giá trị tiêu biểu của di sản Quốc Tử Giám: truyền thống hiếu học và khát vọng vươn lên bằng tri thức; đạo lý tôn sư trọng đạo, đề cao nhân cách và trách nhiệm trong sự nghiệp giáo dục; tư tưởng trọng dụng hiền tài, coi nhân tài là nguồn lực quan trọng đối với vận mệnh quốc gia. Đồng thời, các nghiên cứu xem xét vai trò của Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục và quản trị quốc gia, nhận diện những giá trị có thể kế thừa trên tinh thần khoa học, khách quan, phù hợp với điều kiện hiện nay.

Hội thảo đã có 71 tham luận (trong đó gồm 04 báo cáo chuyên đề) nghiên cứu chuyên sâu của các nhà khoa học, chuyên gia đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, tiêu biểu như: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ); Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các cơ quan, cơ sở nghiên cứu khác.

Phát huy tinh thần trọng dụng hiền tài trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, Hội thảo dự kiến tập trung trao đổi về bốn nhóm vấn đề: giá trị lịch sử, văn hóa và đạo học của Quốc Tử Giám; phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo tồn, phát huy giá trị Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn với giáo dục di sản, ứng dụng công nghệ, giao lưu học thuật và sáng tạo văn hóa; giải pháp phát hiện, đào tạo, sử dụng và trọng dụng nhân tài.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội thảo.

Một hướng thảo luận quan trọng là tiếp tục đề cao sự học, khuyến khích mỗi người không ngừng học tập, vun bồi tri thức, rèn luyện nhân cách và năng lực sáng tạo để góp phần xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời chuyển tinh thần hiếu học thành thực học và học tập suốt đời. Hội thảo cũng trao đổi về việc phát huy truyền thống trọng dụng hiền tài thông qua các cơ chế phát hiện, đào tạo, sử dụng người tài trên cơ sở năng lực, phẩm chất và đóng góp thực tế. Những vấn đề này gắn với định hướng của Đảng tại các Nghị quyết chiến lược, như: Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 71-NQ/TW về giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam…

Đối với Thủ đô Hà Nội, hội thảo là dịp nghiên cứu những giải pháp tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tăng cường giáo dục di sản, lan tỏa truyền thống văn hiến và kết nối di sản với đời sống đương đại. Các định hướng phát huy giá trị cần đặt trên nền tảng bảo tồn, tôn trọng tính xác thực lịch sử và gìn giữ sự tôn nghiêm của di tích.

Tại Hội thảo có các phiên trình bày tham luận, thảo luận bàn tròn và tổng kết. Thông qua trao đổi khoa học, Hội thảo hướng tới việc bổ sung luận cứ, gợi mở những định hướng và giải pháp thiết thực để phát huy giá trị di sản đạo học, phát triển con người, nuôi dưỡng tài năng và khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.