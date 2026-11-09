Tối 8/11, mở đầu cho Tuần lễ kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "950 năm Quốc Tử Giám - Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài" đã diễn ra tại không gian văn hóa Hồ Văn, Văn Miếu. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tôn vinh đạo học, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hiến và khát vọng phát triển của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "950 năm Quốc Tử Giám – Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài" diễn ra tại không gian văn hóa Hồ Văn, Văn Miếu. Ảnh: BTC

Cách đây 950 năm, vào năm 1076, dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám được thành lập trên mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Trải qua gần một thiên niên kỷ, nơi đây không chỉ là khởi nguồn của nền giáo dục khoa bảng, mà còn trở thành biểu tượng thiêng liêng của tinh thần hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo và nơi hội tụ những giá trị trường tồn của dân tộc: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với kết cấu ba chương, tạo nên dòng chảy cảm xúc xuyên suốt từ cội nguồn lịch sử đến khát vọng tương lai. Mở đầu là chương "Khởi nguồn đạo học", tái hiện không gian nghệ thuật đậm sắc màu truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc. Tiếp nối là chương "Hiền tài đất Việt" tôn vinh vẻ đẹp tiếng Việt và đạo lý tôn sư trọng đạo, với điểm nhấn là hoạt cảnh "Vinh quy bái tổ" tái hiện sinh động nét đẹp của nền Quốc học xưa. Khép lại đêm diễn là chương "Sao Khuê minh triết" với những giai điệu giàu chất thơ, gửi gắm thông điệp sâu sắc về sức mạnh của tri thức và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tôn vinh đạo học, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hiến và khát vọng phát triển của dân tộc. Ảnh: BTC

Trong hành trình 950 năm Quốc Tử Giám, tri thức được chắt lọc để chuyển hóa thành trí tuệ, trí tuệ thăng hoa thành minh triết, và tài năng hòa quyện cùng đạo đức để làm nên khí phách dân tộc. Tất cả những tinh hoa ấy hôm nay như hội tụ thành ánh sáng Sao Khuê Minh Triết – biểu tượng của văn chương, học vấn và đỉnh cao của sự thấu hiểu gắn liền với lòng nhân ái.

Với thông điệp "Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài", chương trình không chỉ là dịp nhìn lại một hành trình lịch sử đáng tự hào, mà còn là lời hiệu triệu thế hệ hôm nay tiếp nối mạch nguồn đạo học. Từ ánh sáng ngàn năm của Thăng Long, tinh hoa 950 năm Quốc Tử Giám đang tiếp tục soi đường, nuôi dưỡng khát vọng học tập, sáng tạo và cống hiến, góp phần dựng xây một Việt Nam hùng cường, văn hiến và trường tồn.