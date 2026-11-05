950 năm Quốc Tử Giám: Đưa lịch sử đến gần giới trẻ, du khách quốc tế

Thông qua các hình thức tương tác, trải nghiệm sáng tạo, chương trình góp phần đưa lịch sử giáo dục và truyền thống hiếu học của dân tộc đến gần hơn với công chúng.

Du khách quốc tế trải nghiệm Passport “Hành trình Quốc học – Dấu ấn tri thức” và hoạt động check-in “Gặp gỡ hiền tài”. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Ngay từ sáng, chương trình “Hành trình Quốc học – Dấu ấn tri thức” đưa khách tham quan khám phá lịch sử Quốc Tử Giám thông qua hệ thống nhiệm vụ tại 3 trạm trải nghiệm trong khuôn viên di tích, gồm: Khởi nguồn đạo học, Lập chí hiền tài và Tiếp nối di sản.

Tại trạm “Khởi nguồn đạo học”, người tham gia quét mã QR để trả lời các câu hỏi về lịch sử hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám – trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Sau khi hoàn thành thử thách và được đóng dấu vào tờ gấp hành trình, người tham gia tiếp tục đến trạm thứ hai, cùng đóng góp các mảnh ghép để hoàn thiện bức tranh biểu trưng Văn Miếu – Quốc Tử Giám và nhận quà lưu niệm từ Ban tổ chức. Tại trạm thứ ba, khách tham quan được hướng dẫn viết lời ước nguyện, gửi gắm mong muốn về học tập, công việc và cuộc sống rồi treo lên cây cội nguồn. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ và nhận đủ dấu xác nhận, người tham gia kết thúc hành trình trải nghiệm. Lấy cảm hứng từ quá trình học tập, rèn luyện của các giám sinh xưa, chương trình giúp công chúng tìm hiểu lịch sử Quốc Tử Giám thông qua các hoạt động trực tiếp. Mỗi trạm trải nghiệm gắn với nội dung về truyền thống giáo dục, tinh thần hiếu học và các giá trị đạo học được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia thử thách, chụp ảnh lưu niệm và tìm hiểu lịch sử thông qua hoạt động tương tác.

Các bạn sinh viên xin chữ thư pháp. Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Bạn Nguyễn Thị Thu Phương, sinh năm 2008, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, em tham gia chương trình với mong muốn tìm hiểu thêm về các di tích lịch sử, văn hóa của Thủ đô, đặc biệt là Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Việc trực tiếp tham gia trả lời câu hỏi, trải nghiệm thư pháp và viết lời ước nguyện giúp hoạt động tìm hiểu lịch sử trở nên gần gũi, sinh động hơn. Qua chương trình, Phương hiểu thêm về truyền thống văn hóa và tinh thần hiếu học của dân tộc. Văn Miếu – Quốc Tử Giám có thể nghiên cứu ứng dụng công nghệ số, xây dựng các hình thức tham quan trực tuyến để những người ở xa vẫn có cơ hội tìm hiểu di tích, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Các bạn trẻ check-in "Gặp gỡ hiền tài". Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN

Hoạt động check-in “Gặp gỡ hiền tài” diễn ra từ ngày 5-12/11, tạo không gian tương tác để du khách tìm hiểu về truyền thống khoa bảng. Thông qua bối cảnh tái hiện đời sống học tập, khoa cử xưa, người tham gia có cơ hội hóa thân, lưu giữ những khoảnh khắc gắn với hình ảnh sĩ tử, nhà khoa bảng và truyền thống hiếu học của dân tộc.

Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076 vào triều Lý, là trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, gắn liền với lịch sử giáo dục và truyền thống trọng dụng hiền tài của dân tộc. Trải qua nhiều thế kỷ, những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục của di tích tiếp tục được gìn giữ, phát huy tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhân dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám góp phần đổi mới phương thức giới thiệu di sản, kết hợp giữa chiều sâu học thuật, giá trị lịch sử với các hình thức tương tác phù hợp với công chúng hiện đại, tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận, tìm hiểu lịch sử giáo dục nước nhà, nâng cao nhận thức về trách nhiệm gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc.