950 năm Quốc Tử Giám - Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước
Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), sáng 12/11, tại Hội trường Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “950 năm Quốc Tử Giám - Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước”.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/950-nam-quoc-tu-giam-di-san-dao-hoc-hien-tai-va-khat-vong-phat-trien-dat-nuoc-246261112110559836.htm