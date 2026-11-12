950 năm Quốc Tử Giám: Chuyển hóa giá trị đạo học thành động lực cho phát triển

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã nhấn mạnh trách nhiệm của Thủ đô trong bảo tồn, phát huy di sản đạo học. Đồng thời khẳng định những giá trị về truyền thống hiếu học, trọng dụng hiền tài cần được chuyển hóa thành động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới…

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội chủ trì hội thảo. Ảnh: Thanh Hải

Nhận diện sâu sắc những giá trị của di sản đạo học

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, hội thảo là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm nhìn lại một chặng đường lịch sử gần một thiên niên kỷ của Quốc Tử Giám, nhận diện sâu sắc hơn những giá trị của di sản đạo học, vị trí của Quốc Tử Giám trong tiến trình phát triển Quốc học Việt Nam. Từ đó, suy ngẫm về trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống hiếu học, trọng dụng hiền tài trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, năm 1076, dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử giáo dục và văn hóa dân tộc Việt Nam. Quốc Tử Giám ra đời thể hiện tầm nhìn vượt trước của nhà nước Đại Việt trong việc xây dựng thiết chế giáo dục cấp quốc gia, lấy việc học, đạo đức và tri thức làm gốc rễ dựng nước.

Trải qua các triều đại và những biến đổi của lịch sử, Quốc Tử Giám đã khẳng định vị thế là một thiết chế giáo dục tiêu biểu, biểu tượng đặc sắc của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài của dân tộc ta. Hệ thống 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ có giá trị tôn vinh các bậc hiền tài, ghi dấu truyền thống khoa bảng mà còn lưu giữ quan niệm sâu sắc của cha ông ta về học vấn, đạo đức và trách nhiệm của người có học đối với đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chào mừng tại hội thảo. Ảnh: Thanh Hải

Là nơi hình thành và lưu giữ di sản quý báu Quốc Tử Giám đồng thời với vị thế là Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo của cả nước, Hà Nội có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo tồn, phát huy di sản Quốc Tử Giám và tiếp nối truyền thống đạo học của dân tộc. Trách nhiệm ấy phải được thể hiện, cụ thể hóa trong tư duy, định hướng phát triển, chính sách giáo dục, nghiên cứu phát triển khoa học, trọng dụng nhân tài và xây dựng môi trường văn hóa của Thủ đô.

“Với tinh thần đó, thành phố Hà Nội rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia và quý vị đại biểu về dự hội thảo trên mảnh đất Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Sự hiện diện cùng những đóng góp tâm huyết, trí tuệ của quý vị là nguồn động viên quý báu, giúp thành phố có thêm những luận cứ khoa học và gợi mở thiết thực để gìn giữ, phát huy di sản, tiếp nối truyền thống và kiến tạo tương lai”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Đưa truyền thống đạo học thành động lực phát triển

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng cho biết, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ đạt hai mục tiêu 100 năm và hướng đến xây dựng nước Việt Nam phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, giáo dục phải kiến tạo, dẫn dắt sự phát triển của Thủ đô và quốc gia; văn hóa phải thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển.

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh”, những giá trị kết tinh trong Quốc Tử Giám về truyền thống đạo học và tinh thần trọng dụng hiền tài không chỉ là những giá trị cần được bảo tồn mà còn phải được chuyển hóa thành động lực phát triển.

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, với việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia hôm nay, một lần nữa khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với việc trọng dụng nhân tài - nguồn lực chiến lược đặc biệt, quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Đây cũng là hoạt động quan trọng triển khai các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về giáo dục, đào tạo, khoa học cộng nghệ và thu hút trọng dụng nhân tài cho đất nước.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Hải

Đồng chí Trần Đức Thắng tin tưởng, hội thảo sẽ là diễn đàn khoa học nghiêm túc, khách quan và cởi mở - nơi các nhà khoa học trao đổi thẳng thắn, tôn trọng những cách tiếp cận khác nhau, cùng tìm kiếm những luận cứ xác đáng và kiến nghị thiết thực. Từ kết quả nghiên cứu, trao đổi khoa học, hội thảo góp phần nhận diện rõ hơn giá trị di sản, thống nhất định hướng và đề xuất giải pháp có ý nghĩa đối với thực tiễn phát triển đất nước.

Từ dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám, tầm nhìn hướng tới năm 2076 - kỷ niệm 1.000 năm Quốc Tử Giám và những chặng đường phát triển tiếp theo không chỉ là một dấu mốc thời gian mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ di sản, phát huy truyền thống đạo học và chuẩn bị những nền tảng vững chắc cho tương lai dân tộc.

“Chúng ta tin tưởng rằng, hội thảo sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các nhà khoa học, các chuyên gia, góp phần làm sáng tỏ hơn giá trị lịch sử và tư tưởng của Quốc Tử Giám, khẳng định sức sống của di sản đạo học trong tiến trình phát triển Quốc học Việt Nam. Đồng thời, gợi mở những định hướng có giá trị lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, đồng chí Trần Đức Thắng bày tỏ.