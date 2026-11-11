950 học sinh tái hiện truyền thống hiếu học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình nghệ thuật trình diễn “Ánh Sao Khuê Minh Triết” trong khuôn khổ Tuần lễ kỷ niệm diễn ra từ ngày 8/11 đến 15/11.

Chương trình có sự tham gia của 950 học sinh đến từ 5 trường trên địa bàn Hà Nội, gồm: THPT chuyên Chu Văn An, THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám, THCS Cát Linh, Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Gia Quất.

Trong không gian di tích, các em học sinh cùng thầy cô giáo tham gia hoạt động rước đèn Sao Khuê, trình diễn những tiết mục tái hiện hình ảnh các thế hệ giám sinh, qua đó khắc họa hành trình phát triển của đạo học Việt Nam qua gần một thiên niên kỷ.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật trình diễn, chương trình kết nối truyền thống khoa cử trong lịch sử với tinh thần học tập của thế hệ trẻ hôm nay. Những hình ảnh, hoạt động tại di tích góp phần gợi nhắc về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức dâng lời ước nguyện tại khu vực Vườn bia Tiến sĩ và Khuê Văn Các. Hai học sinh tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ bày tỏ quyết tâm tiếp nối truyền thống hiếu học, không ngừng rèn luyện đạo đức, trau dồi tri thức và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho đất nước. Đại diện học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An thay mặt các bạn tham gia chương trình đọc lời tuyên thệ, với thông điệp: “Lấy tri thức làm hành trang, lấy đạo đức làm nền tảng, lấy sáng tạo làm khát vọng, lấy phụng sự Tổ quốc làm lý tưởng”.

Lời tuyên thệ cũng thể hiện quyết tâm không ngừng học hỏi, rèn luyện ý chí, bồi đắp nhân cách, đưa tri thức vào thực tiễn và biến khát vọng thành những giá trị có ích cho cộng đồng, đất nước.

Thông qua hình tượng Sao Khuê - biểu tượng của trí tuệ và tinh hoa học vấn, chương trình nhấn mạnh thông điệp học tập không chỉ nhằm tích lũy kiến thức mà còn là quá trình hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng đạo đức và trách nhiệm với xã hội. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của truyền thống đạo học Việt Nam: người có tài cần đi cùng đức độ, tri thức phải gắn với trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076, bên cạnh Văn Miếu được xây dựng năm 1070. Trải qua 950 năm, nơi đây trở thành biểu tượng tiêu biểu của nền giáo dục và truyền thống hiếu học Việt Nam, gắn với lịch sử đào tạo nhân tài cho đất nước.

Chương trình “Ánh Sao Khuê Minh Triết” không chỉ gợi nhắc dấu mốc lịch sử mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, tiếp nối những giá trị đạo học.