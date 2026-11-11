950 học sinh tái hiện hành trình đạo học Việt Nam tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

950 chiếc đèn sao Khuê minh triết dưới bóng Khuê Văn Các - Ảnh: BTC.

Chương trình là hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026). Tham gia chương trình có học sinh Trường THPT chuyên Chu Văn An, THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám, THCS Cát Linh, Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Gia Quất.

Trong không gian di tích, các em cùng nghệ sĩ tham gia những tiết mục trình diễn nghệ thuật, âm nhạc, tái hiện hình ảnh Giám sinh và hành trình đạo học Việt Nam từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập của xã hội đương đại.

Theo Ban tổ chức, qua hình ảnh những người học trò hôm nay, chương trình gợi nhắc truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và quan niệm học tập gắn với tu dưỡng nhân cách, trách nhiệm phụng sự đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, hai học sinh tiêu biểu, một nam và một nữ, đại diện cho thế hệ học trò đọc lời tuyên thệ trước khu vực vườn bia Tiến sĩ và Khuê Văn Các. Các em bày tỏ quyết tâm noi gương tiền nhân, không ngừng học hỏi, rèn luyện ý chí, bồi đắp đạo đức, biến tri thức thành hành động và khát vọng thành những đóng góp thiết thực cho đất nước.

Lời tuyên thệ nhấn mạnh bốn giá trị: Lấy tri thức làm hành trang, đạo đức làm nền tảng, sáng tạo làm khát vọng và phụng sự Tổ quốc làm lý tưởng.

Đây cũng là thông điệp xuyên suốt chương trình, khẳng định việc học không chỉ hướng tới tích lũy kiến thức hay thành danh, mà còn nhằm hoàn thiện nhân cách và tạo dựng những giá trị có ích cho cộng đồng.

Năm 1070, Văn Miếu được xây dựng; đến năm 1076, Quốc Tử Giám ra đời, mở dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục nước nhà. Sau 950 năm, di tích vẫn là biểu tượng của truyền thống hiếu học và tinh thần trọng dụng hiền tài.

Chương trình “Ánh sao Khuê minh triết” hướng tới kết nối những giá trị ấy với thế hệ trẻ, để đạo học không chỉ được lưu giữ trong di sản mà tiếp tục hiện diện qua hành động học tập, sáng tạo và cống hiến của học sinh ngày nay.