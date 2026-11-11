950 học sinh Hà Nội tiếp nối truyền thống hiếu học

Chương trình "Ánh Sao Khuê Minh Triết" có sự tham gia của 950 em học sinh

Chương trình gồm các hoạt động trình diễn nghệ thuật, tái hiện hình ảnh các Giám sinh xưa cùng những tiết mục biểu diễn của học sinh và nghệ sĩ. Qua đó, hành trình của Đạo học Việt Nam được khắc họa từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập trong xã hội đương đại.

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh những giá trị của giáo dục Việt Nam trong đời sống hiện nay, với con người là trung tâm, tri thức là nền tảng và đạo lý là gốc rễ.

Tham gia chương trình có 950 học sinh đến từ các trường trên địa bàn Hà Nội: THPT chuyên Chu Văn An, THCS Văn Miếu - Quốc Tử Giám, THCS Cát Linh, Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Gia Quất.

MC Mạnh Khang cùng 2 học sinh Minh Châu và Trần Đình An (trường THPT chuyên Chu Văn An)

Một điểm nhấn của chương trình là phần đọc lời ước nguyện của 2 học sinh tiêu biểu, gồm 1 nam và 1 nữ. Đại diện cho thế hệ học trò hôm nay, các em bày tỏ quyết tâm noi gương tiền nhân, nỗ lực học tập, rèn luyện để trưởng thành, đóng góp cho đất nước. Nghi thức được thực hiện tại khu vực vườn bia Tiến sĩ và Khuê Văn Các.

Các em học sinh cùng tuyên thệ dưới Khuê Văn Các

Thông qua hình ảnh học sinh hôm nay tiếp bước các thế hệ đi trước trên con đường học tập, chương trình nhấn mạnh Đạo học không chỉ là di sản của quá khứ mà còn tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong đời sống hiện đại, góp phần bồi đắp nhân cách, trí tuệ và khát vọng phát triển đất nước.

Ánh Sao Khuê Minh Triết là hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.