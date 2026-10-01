95% ý kiến người dân Bát Tràng đồng thuận hướng tuyến Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thông tin từ xã Bát Tràng cho biết, Đợt lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn xã Bát Tràng được tổ chức từ ngày 07/9 đến ngày 26/9/2026, tập trung vào hai nội dung: Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500.

Khu vực công khai quy hoạch tại NVH thôn Chử Xá luôn đông người dân đến xem. Ảnh: Minh Nguyễn/UBND xã Bát Tràng

Công tác khảo sát do 05 Tổ công tác thực hiện liên tục hàng ngày theo từng khu vực. Tổng số phiếu thu về đạt 1.734 phiếu đối với nội dung Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và 1.486 phiếu đối với Phương án hướng tuyến Đại lộ cảnh quan.

Đối với Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng (tỷ lệ 1/500), kết quả ghi nhận 1.413 ý kiến đồng thuận (đạt 95%) và chỉ có 16 ý kiến không đồng thuận.

Đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000), có 1.200 ý kiến đồng ý (đạt 69,2%). Bên cạnh đó, ghi nhận 361 ý kiến đồng ý nhưng có đề nghị sửa đổi, bổ sung và 94 ý kiến không đồng ý.

Trong suốt 20 ngày triển khai, các Tổ công tác cập nhật và tổng hợp số lượng phiếu cùng kết quả theo từng ngày. Riêng đối với các ý kiến ghi nhận trong Sổ lấy ý kiến, địa phương yêu cầu ghi đầy đủ nội dung, câu hỏi và kiến nghị của người dân để tổng hợp, báo cáo Thành phố theo quy định.

Việc tổ chức lấy ý kiến được xác định là nội dung quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm các nguyện vọng chính đáng được ghi nhận trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện đồ án quy hoạch.

Sau đợt khảo sát, xã Bát Tràng tiếp tục rà soát, phân loại đầy đủ các nhóm ý kiến, kiến nghị để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phục vụ việc chỉnh lý phương án quy hoạch và hướng tuyến trong thời gian tới.