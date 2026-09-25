95 tỷ đồng tiền mặt được phát hiện trong một căn hộ, vị trí cất giữ khiến cảnh sát phải tháo cả tường và sàn

Trong cuộc đột kích lúc rạng sáng tại Caivano, khu vực gần thành phố Naples, lực lượng chức năng Italy phát hiện lượng tiền mặt đặc biệt lớn tại một căn hộ. Đây là một phần của chiến dịch điều tra kéo dài nhiều tháng nhằm vào một nhóm bị cáo buộc hoạt động theo phương thức mafia.

Theo thông tin từ lực lượng Carabinieri ở Naples, số tiền thu giữ lên tới 3,2 triệu euro (tương đương khoảng 95 tỷ đồng). Phần lớn là những xấp tiền mệnh giá 50 euro được sắp xếp thành từng hàng.

Điều gây chú ý không chỉ nằm ở số tiền mà còn ở những vị trí được phát hiện. Tiền được đặt tại nhiều khu vực kín đáo bên trong căn hộ, bao gồm những khoảng trống phía sau tường, dưới sàn và trong các ngăn bí mật của đồ nội thất.

Cảnh sát kiểm tra một căn hộ, bất ngờ tìm thấy 95 tỷ đồng tiền mặt ở những vị trí khó tin - Nguồn: CNN

Hàng triệu euro được phát hiện bên trong căn hộ

Hình ảnh được công bố cho thấy nhiều xấp tiền được bọc lại trước khi cất giữ. Sau khi thu giữ, lực lượng chức năng phải sử dụng nhiều vật chứa để đưa số tiền ra khỏi căn hộ rồi chuyển lên xe chuyên dụng.

Ngoài 3,2 triệu euro tiền mặt, cảnh sát còn thu giữ 11 chiếc đồng hồ Rolex cùng một số tang vật khác phục vụ quá trình điều tra. Nhà chức trách cho biết chiến dịch lần này dẫn tới việc bắt giữ tổng cộng 34 người.

Những người bị bắt bị cáo buộc liên quan đến một tổ chức hoạt động theo phương thức mafia cùng các hành vi phạm pháp khác. Theo cơ quan chức năng, nhóm này bị nghi thuộc Angelino - một tổ chức đã hoạt động tại khu vực Caivano.

Cuộc điều tra được tiến hành trong nhiều tháng dưới sự chỉ đạo của công tố viên chống mafia Naples Nicola Gratteri. Nhà chức trách cho biết thông tin từ những người hợp tác với cơ quan điều tra đã góp phần giúp lực lượng chức năng lần ra hoạt động của nhóm này.

34 người bị bắt sau chiến dịch điều tra

Theo cơ quan chức năng Italy, những người bị bắt phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác nhau liên quan đến hoạt động của tổ chức tội phạm. Các nhà điều tra cho rằng nhóm này được tổ chức tương đối chặt chẽ và phân chia nhiệm vụ giữa các thành viên.

Đáng chú ý, Caivano từng là địa bàn được Chính phủ Italy triển khai chương trình cải tạo đô thị và phòng chống tội phạm từ năm 2023. Tuy nhiên, cuộc điều tra mới cho thấy các hoạt động phạm pháp tại khu vực vẫn là vấn đề khiến giới chức phải tiếp tục xử lý.

Toàn bộ số tiền 3,2 triệu euro thu giữ trong chiến dịch dự kiến được chuyển vào Quỹ Tư pháp của Italy. Đây là quỹ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến hệ thống tư pháp và hỗ trợ nạn nhân của tội phạm có tổ chức.

Việc phát hiện lượng tiền mặt tương đương khoảng 95 tỷ đồng trong một căn hộ trở thành chi tiết gây chú ý nhất của chiến dịch. Đằng sau những bức tường, sàn nhà và đồ nội thất tưởng như bình thường là lượng tiền mặt khổng lồ mà lực lượng chức năng phải mất công kiểm tra mới phát hiện được.