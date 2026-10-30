95,85% cử tri đại diện hộ gia đình đồng ý điều chỉnh địa giới hành chính giữa Đồng Nai và Lâm Đồng

Đại diện Sở Nội vụ phát biểu tại buổi họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố sáng 30-10. Ảnh: Hồ Thảo

Theo Sở Nội vụ, thực hiện Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16-7-2026 của Chính phủ về chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý, ngày 17-10-2026, UBND thành phố ban hành Văn bản số 11443/UBND-KGVX về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. UBND các xã, phường đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ lấy ý kiến và triển khai thực hiện theo quy định.

Kết quả, toàn thành phố có 1.016.443/1.049.743 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia lấy ý kiến, đạt 96,83%. Trong đó, có 1.015.047 phiếu hợp lệ, gồm 1.006.220 phiếu đồng ý và 8.827 phiếu không đồng ý. Tính trên tổng số cử tri đại diện hộ gia đình, tỷ lệ đồng ý đạt 95,85%, tỷ lệ không đồng ý là 0,84%.

Đối với phương án điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Sơn, có 6.907/7.048 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia lấy ý kiến, đạt 98%. Toàn bộ 6.907 phiếu đều hợp lệ và đồng ý với phương án điều chỉnh; không có phiếu không đồng ý.

Cũng theo Sở Nội vụ, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng hồ sơ, đề án, thực hiện các thủ tục theo quy định. Công tác dân vận, công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động được chú trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; bảo đảm nguồn lực, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Thanh Thuyên phát biểu tại cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố sáng 30-10. Ảnh: Hồ Thảo

Theo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng; điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Sơn, thành phố Đồng Nai, phương án điều chỉnh là chuyển phần diện tích 272,603km² Vườn quốc gia Cát Tiên hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý. Phạm vi diện tích điều chỉnh được xác định theo ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên tại Quyết định số 1375/QĐ-BNN-TCLN ngày 1-4-2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của thành phố Đồng Nai dự kiến tăng từ 12.737,18km² lên 13.009,783km². Dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã của thành phố không thay đổi.

Đối với xã Phước Sơn, phần diện tích 272,603km² tiếp nhận từ tỉnh Lâm Đồng dự kiến được nhập vào địa giới hành chính xã. Sau điều chỉnh, xã Phước Sơn có diện tích tự nhiên 659,163km², gồm 386,56km² diện tích hiện nay và 272,603km² diện tích tiếp nhận; dân số giữ nguyên 31.570 người.

Sau điều chỉnh, xã Phước Sơn dự kiến tiếp giáp 6 xã thuộc thành phố Đồng Nai, gồm: Đak Lua, Phú Lý, Đồng Tâm, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Thọ Sơn và 6 xã thuộc tỉnh Lâm Đồng, gồm: Quảng Tín, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh 3, Đạ Tẻh, Cát Tiên 3, Cát Tiên 2.

Trước đó, ngày 27-10-2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg về việc chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về UBND thành phố Đồng Nai quản lý. Theo quyết định, UBND thành phố có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng Vườn quốc gia Cát Tiên và thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật; chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, bao gồm phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan...