95,84% hộ dân đồng ý chủ trương thành lập 22 phường ở An Giang

Quang cảnh cuộc họp thành viên UBND tỉnh An Giang.

Chiều 14/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cho ý kiến về việc thành lập 22 phường trên địa bàn tỉnh. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Nguyễn Thanh Phong, Lê Trung Hồ, Ngô Công Thức cùng dự họp.

Các xã dự kiến thành lập phường thuộc tỉnh An Giang gồm: Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Vĩnh Phong, Hòn Đất, Kiên Lương, Ba Chúc, Thoại Sơn, Phú Hòa, An Châu, Vĩnh An, Châu Phú, Vĩnh Thạnh Trung, Vĩnh Hậu, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Long Điền, Hội An.

Qua lấy ý kiến, có 275.252/288.726 hộ gia đình đồng ý (đạt 95,84%). HĐND 22 xã đã ban hành nghị quyết tán thành chủ trương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp cũng cho ý kiến về dự thảo biên chế cán bộ, công chức năm 2026; chủ trương giao, thuê đất cho các dự án khu dân cư, hạ tầng cảng biển, khai thác khoáng sản; điều chỉnh quy hoạch đô thị, đầu tư thiết bị y tế và chế độ khen thưởng thể thao.

UBND tỉnh đồng thời tháo gỡ khó khăn về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, dự án ký túc xá sinh viên, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tại đặc khu Phú Quốc và dự án mở rộng khu vực mộ, đền thờ Nguyễn Trung Trực.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các sở, ngành, cơ quan liên quan tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp, hoàn thiện hồ sơ các nội dung trình, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Riêng về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ chính hiện nay là phải tập trung thi công các dự án. Theo đó, 4 chủ đầu tư lớn cần làm việc trực tiếp với tất cả nhà thầu, yêu cầu tăng tốc thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.