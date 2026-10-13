95,1% cán bộ giáo dục được khảo sát đã sử dụng AI trong công việc

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục (VESPI) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức Hội thảo tổng kết “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo - Đổi mới quản lý giáo dục cấp địa phương”. Hội thảo tập trung đánh giá kết quả triển khai, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng AI trong quản lý, điều hành giáo dục tại cơ sở.

Ứng dụng AI trong quản lý giáo dục: Hiệu quả bước đầu

Theo báo cáo của bà Hà Thị Thúy, Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục, kết quả khảo sát 1.952 cán bộ tại 20 tỉnh, thành phố cho thấy 95,1% người được hỏi đã sử dụng AI trong công việc. Trong đó, 76,3% ghi nhận chất lượng sản phẩm được cải thiện và 83,3% cho biết AI giúp xử lý nhiều công việc hơn trong cùng khoảng thời gian.

Những số liệu này cho thấy tiềm năng của AI trong hỗ trợ cán bộ giáo dục thực hiện các nhiệm vụ như tra cứu văn bản, xây dựng kế hoạch, tổng hợp thông tin và tham mưu quản lý. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ cũng đặt ra yêu cầu kiểm chứng nội dung do AI tạo ra, bảo đảm độ tin cậy của thông tin và tuân thủ quy định về bảo mật dữ liệu.

Đáng chú ý, theo kết quả khảo sát được trình bày tại hội thảo, chỉ 25,7% cán bộ cho biết đơn vị có quy định, hướng dẫn sử dụng AI; 10% có tài liệu hướng dẫn. Khoảng cách giữa mức độ tiếp cận công nghệ và khả năng ứng dụng một cách có hệ thống cho thấy cần sớm hoàn thiện quy trình, tài liệu hướng dẫn và nâng cao năng lực thực hành cho đội ngũ cán bộ.

Cần sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm

Ông Hà Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục, nhấn mạnh AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm và năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý. Việc ứng dụng cần gắn với kiểm chứng thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu và tuân thủ quy định hiện hành.

Trí tuệ nhân tạo được áp dụng cao vào công tác giáo dục.

Thời gian qua, Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục đã phối hợp với UNICEF tổ chức tập huấn tại Hưng Yên, Lâm Đồng và Quảng Trị; đồng thời phát triển công cụ “Trợ lý Thư ký số” nhằm hỗ trợ cán bộ xử lý dữ liệu, nâng cao hiệu quả công việc.

Đại diện UNICEF Việt Nam, bà Vũ Kim Chi cho rằng AI chỉ thực sự phát huy giá trị khi góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao chất lượng quản lý giáo dục và mở rộng cơ hội học tập công bằng cho trẻ em. UNICEF đề xuất chú trọng phát triển năng lực đội ngũ theo yêu cầu công việc, thúc đẩy sử dụng AI an toàn, có đạo đức, gắn với kiểm chứng thông tin và bảo vệ dữ liệu; đồng thời quan tâm điều kiện tiếp cận công nghệ tại những địa phương còn khó khăn.

Hoàn thiện hướng dẫn, mở rộng ứng dụng từ thực tiễn

Hội thảo có sự tham gia của hơn 80 chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ thực tiễn. Các nội dung trao đổi tập trung vào kinh nghiệm triển khai, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng AI trong quản lý giáo dục cấp xã, phường.

Từ thực tiễn triển khai, yêu cầu đặt ra là cần kết hợp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng AI với hoàn thiện quy trình, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm an toàn dữ liệu. Hiệu quả ứng dụng không chỉ được đánh giá qua khả năng rút ngắn thời gian xử lý công việc mà còn ở chất lượng tham mưu, độ tin cậy của thông tin và hiệu quả ra quyết định quản lý.

Thời gian tới, Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục sẽ tiếp tục phối hợp với UNICEF và các địa phương hoàn thiện tài liệu, công cụ hỗ trợ, phương pháp bồi dưỡng; từng bước mở rộng khả năng tiếp cận AI cho cán bộ quản lý giáo dục và hiệu trưởng. Mục tiêu là thúc đẩy ứng dụng AI thiết thực, an toàn, có trách nhiệm, phù hợp với điều kiện từng địa phương và yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.