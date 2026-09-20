944,9 nghìn tấn cao su xuất khẩu: Bán ít hơn, giá vẫn tăng 12,2%

8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 944,9 nghìn tấn cao su, thu gần 1,88 tỉ USD

Bán ít hơn, cao su vẫn thu gần 1,88 tỉ USD

8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cao su Việt Nam đạt 944,9 nghìn tấn, trị giá gần 1,88 tỉ USD. So với cùng kỳ, lượng xuất khẩu giảm 15,4%, trong khi kim ngạch giảm 5,1%.

Điểm đáng chú ý nằm ở giá bán. Giá xuất khẩu cao su bình quân đạt khoảng 1.991 USD/tấn, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ giá tăng, mức giảm kim ngạch thấp hơn đáng kể so với mức giảm sản lượng.

Nói cách khác, Việt Nam đang xuất khẩu ít cao su hơn nhưng thu về nhiều giá trị hơn trên mỗi tấn hàng. Đây là điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh xuất khẩu cao su 8 tháng đầu năm.

Nếu nhìn lại giai đoạn 2021-2025, lượng cao su xuất khẩu mỗi năm dao động quanh 1,9-2,1 triệu tấn. Riêng 8 tháng năm 2026, lượng xuất khẩu mới đạt 944,9 nghìn tấn, thấp hơn đáng kể so với quy mô của các năm trước.

Trung Quốc giảm mua, cao su Việt Nam tìm thêm thị trường

Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của cao su Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, với khoảng 556 nghìn tấn, trị giá khoảng 1,1 tỉ USD.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào thị trường này đang là điểm đáng chú ý khi lượng và trị giá xuất khẩu sang Trung Quốc giảm. Trong khi đó, nhiều thị trường khác tiếp tục ghi nhận kim ngạch đáng kể. Ấn Độ đạt 159 triệu USD, Indonesia 129,3 triệu USD, Malaysia 72 triệu USD và Hàn Quốc 68,7 triệu USD.

Bức tranh xuất khẩu cao su 8 tháng vì thế có hai chiều trái ngược: lượng hàng giảm nhưng giá bán tăng, giúp kim ngạch chỉ giảm nhẹ hơn so với sản lượng. Cùng lúc, thị trường lớn nhất thu hẹp, đặt ra yêu cầu đa dạng hóa đầu ra cho cao su Việt Nam.

MẠNH LÊ