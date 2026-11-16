94% doanh nghiệp Việt kỳ vọng hoạt động thương mại sẽ tăng trưởng

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Theo kết quả khảo sát, doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhóm lạc quan nhất về triển vọng thương mại quốc tế trong số các công ty tham gia khảo sát, với 94% kỳ vọng hoạt động thương mại quốc tế sẽ tăng trưởng trong hai năm tới.

Bên cạnh đó, thuế quan là yếu tố chi phí được doanh nghiệp Việt Nam đề cập nhiều nhất, với tỷ lệ 52%, cao hơn mức 43% trên toàn cầu. Đứng thứ hai là chi phí về năng lượng với 49% doanh nghiệp lựa chọn, so với tỷ lệ tương ứng trên toàn cầu là 44%.

Đáng chú ý, 90% doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát cho biết những thay đổi trong chuỗi cung ứng đã giúp cải thiện dòng tiền và vốn lưu động, cao hơn 12 điểm phần trăm so với mức 78% trên toàn cầu.

Không chỉ vậy, gần như toàn bộ doanh nghiệp Việt Nam được khảo sát (97%) đánh giá các biện pháp ứng phó với những bất định và gián đoạn thương mại đã mang lại hiệu quả, so với tỷ lệ 86% trên toàn cầu.

Một điểm nổi bật khác là mức độ tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA). Theo khảo sát, có tới 99,6% doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát đang sử dụng ít nhất một FTA, cao hơn mức 95% trên toàn cầu.

Về xu hướng thị trường, Việt Nam tiếp tục là thị trường được nhiều doanh nghiệp quốc tế tăng cường kết nối. Malaysia dẫn đầu về tỷ lệ doanh nghiệp gia tăng mức độ phụ thuộc vào Việt Nam với 32%, tiếp theo là Thái Lan (31%), Singapore và Hàn Quốc (cùng 29%).