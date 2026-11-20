Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị - Ảnh: T.Đ

Chương trình nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ tại Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị với mục tiêu trong giai đoạn 2025-2030, luân phiên, luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã. Qua đó, bảo đảm duy trì hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hạn chế tình trạng người dân phải đi tuyến trên đối với các bệnh thông thường, góp phần củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở trong tình hình mới.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo về chương trình luân phiên bác sĩ đến công tác, khám chữa bệnh tại trạm y tế cấp xã - Ảnh: T.Đ

Theo chương trình, giai đoạn 2026-2027, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai đợt luân phiên đầu tiên với 94 bác sĩ, hỗ trợ 51 xã, phường có nhu cầu. Dự kiến từ tháng 12/2026, các bệnh viện được phân công sẽ đồng loạt triển khai kế hoạch đưa bác sĩ về các trạm y tế cấp xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: T.Đ

Đội ngũ bác sĩ được luân phiên về xã sẽ trực tiếp khám, chữa bệnh ban đầu; hỗ trợ quản lý các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai; đồng thời hướng dẫn chuyên môn, đào tạo thực hành và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ nhân viên y tế tuyến xã. Chương trình cũng triển khai mô hình “Thứ 6 tăng cường cho y tế cơ sở”. Theo đó, mỗi bệnh viện cử ít nhất 1 bác sĩ đến hỗ trợ khám, chữa bệnh tại một trạm y tế vào thứ 6 hằng tuần.

Đại diện các bác sĩ tham gia chương trình luân phiên đến công tác tại trạm y tế cấp xã khẳng định cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ - Ảnh: T.Đ

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: T.Đ

Giai đoạn 2027-2030, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các đợt luân phiên căn cứ tình hình thực tế, khả năng tuyển dụng bác sĩ và nhu cầu của các trạm y tế. Mục tiêu đến năm 2030, tỉ lệ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã đạt trên 20%.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: T.Đ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, việc để người dân phải lên các tuyến trên để khám chữa bệnh rất mất thời gian và công sức, đồng thời có thể gây quá tải cho các bệnh viện.

Trong khi đó, trạm y tế ở các xã, phường vẫn còn nhiều hạn chế cả về trang thiết bị lẫn nguồn nhân lực. Vì vậy, chương trình luân phiên bác sĩ đến công tác, khám chữa bệnh tại trạm y tế cấp xã phải được triển khai thực chất, không hình thức.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chương trình luân phiên bác sĩ đến công tác tại trạm y tế cấp xã phải được triển khai thực chất, hiệu quả - Ảnh: T.Đ

Phải bố trí đủ số lượng bác sĩ và đảm bảo đúng giờ, đủ giờ. Các bác sĩ khi xuống cơ sở cần xác định rõ kế hoạch, tập trung khám, chữa bệnh theo đúng chuyên ngành, năng lực, sở trường và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Các bệnh viện phải làm tốt vai trò "hậu phương", hỗ trợ và đảm bảo điều kiện cho các bác sĩ đi công tác luân phiên. Cần có cơ chế hỗ trợ từ xa để giúp các bác sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

UBND các xã, phường và trạm y tế cơ sở phải phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ được luân phiên; tranh thủ trao đổi, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời chính quyền địa phương phải tích cực tuyên truyền, vận động để người dân đến khám, chữa bệnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, càng ở những nơi khó khăn, người dân thiếu các điều kiện thì càng cần đội ngũ bác sĩ giỏi. Vì vậy, đồng chí mong muốn, với thiên chức nghề nghiệp của mình, các bác sĩ phải nỗ lực, vượt qua khó khăn để hỗ trợ tốt cho bà con. Tỉnh sẽ nghiên cứu để có cơ chế hỗ trợ thêm cho hoạt động này của các bệnh viện và đội ngũ bác sĩ được luân phiên.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, Sở Y tế cần phối hợp chặt chẽ với các xã, phường để theo dõi, hỗ trợ và giám sát, bảo đảm chương trình thực sự đi vào cuộc sống. Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trong việc phối hợp, triển khai chương trình tại địa phương mình.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng và động viên các bác sĩ tham gia chương trình - Ảnh: T.Đ