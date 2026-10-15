93 liệt sĩ trở về với đất mẹ Vị Xuyên, người lính già nghẹn ngào chào đồng đội lần cuối
Sáng 15/10, nước mắt và nén hương tiễn biệt 93 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Giữa dòng người đến tiễn đưa, những cựu chiến binh tóc bạc lặng lẽ đứng trước linh cữu chào đồng đội lần cuối, có người không kìm được nước mắt. Những cái cúi đầu, nén hương thành kính và giọt nước mắt nghẹn ngào khiến buổi lễ thêm xúc động.
Cựu chiến binh Phạm Văn Thành, từng chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356, chia sẻ niềm xúc động khi được đón đồng đội trở về sau nhiều năm nằm lại chiến trường.
"Đến giờ này, khi các đồng đội đã được đưa trở về nghĩa trang, anh em chúng tôi rất phấn khởi và tự hào", ông Thành bày tỏ.
Một cựu chiến binh khác mong muốn công tác tìm kiếm, quy tập tiếp tục được đẩy mạnh để ngày càng nhiều liệt sĩ được trở về, giúp gia đình và đồng đội vơi đi nỗi mong ngóng.
Trong khoảnh khắc tiễn biệt, những người lính năm xưa và các thế hệ hôm nay cùng nghiêng mình trước sự hy sinh của các liệt sĩ. Sau nhiều năm nằm lại chiến trường, các anh được trở về trong vòng tay đồng đội, đồng bào với lòng biết ơn sâu sắc.
Những hình ảnh PV Báo Sức khỏe và Đời sống ghi nhận trong lễ truy điệu 93 liệt sĩ
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/93-liet-si-tro-ve-voi-dat-me-vi-xuyen-nguoi-linh-gia-nghen-ngao-chao-dong-doi-lan-cuoi-169261015120336198.htm