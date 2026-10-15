93 hài cốt liệt sĩ trở về Nghĩa trang Vị Xuyên ở Tuyên Quang

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp UBND xã Thanh Thuỷ (Tuyên Quang) tổ chức lễ tiễn và di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Nhà quàn của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Từ sáng 14/10, hài cốt 93 liệt sĩ được lực lượng chức năng đặt trong các hòm kính. Mỗi hài cốt có ghi thông tin tọa độ và ngày tìm thấy cụ thể.

Thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp (Phó đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang) cho biết đến nay, đội quy tập 98 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 5 hài cốt đã có danh tính được bàn giao cho địa phương và gia đình để tổ chức lễ truy điệu, an táng theo nguyện vọng của thân nhân. 93 hài cốt còn lại đang được chuẩn bị đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, sẵn sàng cho lễ truy điệu và an táng ngày 15/10.

“Hôm nay là ngày thứ 213 trên 500 ngày của chiến dịch. Thời gian không còn nhiều, chúng tôi đang chạy đua với thời gian, tận dụng mùa khô để tìm lại tất cả vị trí có thông tin do cựu chiến binh cung cấp và theo hồ sơ các trận đánh để lại. Là những người trực tiếp đi tìm các bác, các chú, các anh, chúng tôi rất xúc động. Khi các liệt sĩ được lấy mẫu sinh học ADN và trùng khớp với mẫu vật phẩm, chúng tôi mong góp một phần nhỏ vào việc rút ngắn thời gian chờ đợi khắc khoải của các gia đình có thân nhân liệt sĩ trên cả nước”, thượng tá Nguyễn Hữu Tiệp chia sẻ.

Cựu chiến binh Trịnh Xuân Hùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, có mặt tiễn đưa đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông là người trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 5 trong trận đánh ngày 12/7/1984.

"Mỗi khi đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ báo tin, tôi lại vỡ òa nói với vợ rằng đồng đội của mình lại có thêm người được về nhà rồi", ông Hùng xúc động nói.

Sau nghi thức dâng hương, mặc niệm và tiễn biệt, các hài cốt liệt sĩ lần lượt được đưa lên xe, bắt đầu hành trình về Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

Lực lượng chức năng cùng các cựu chiến binh đưa hài cốt liệt sĩ lên xe, chuẩn bị di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ di chuyển trên quãng đường 40 km, từ xã Thanh Thủy tới Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên. Đội hình gồm các phương tiện dẫn đường, xe chỉ huy, xe chở hài cốt liệt sĩ cùng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự

Trên đường di chuyển, các cơ quan, đơn vị dọc tuyến được huy động lực lượng đón đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm: ngã ba Thanh Thủy, khu vực chợ Phương Tiến, Quảng trường 26/3, trụ sở phường Hà Giang 1, khu vực chợ Đạo Đức và Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Người dân tập trung dọc các tuyến đường, mang hoa cúc trắng, cờ Tổ quốc để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Hình ảnh đoàn xe chở hài cốt đi qua Quảng trường 26/3 (phường Hà Giang 1) chiều 14/10.

Người dân và đại biểu dọc đường không giấu được xúc động khi chứng kiến đoàn xe di chuyển trong không khí trang nghiêm.

Đoàn xe đưa các hài cốt liệt sĩ tiến vào Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên sau hành trình dài 40 km.

Trước đó, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang quy tập 93 hài cốt tại các hang đá, khe sâu và công sự, trận địa từng diễn ra giao tranh ác liệt. Các hài cốt được phát hiện tại những xã Thanh Thủy, Minh Tân, Bình Thuận, nơi các liệt sĩ từng chiến đấu và hy sinh với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

93 hài cốt liệt sĩ được đặt trang trọng trong không gian Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên. Công tác chuẩn bị tại đây đã hoàn tất để ngày 15/10 tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, trang nghiêm.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức lúc 8h ngày 15/10. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên nền tảng truyền hình số quốc gia. Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh tri ân những người con đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đón các liệt sĩ trở về với đồng đội và quê hương.