93 dự án nhà ở xã hội vướng mặt bằng: Hà Nội siết tiến độ, rõ trách nhiệm

Hà Nội siết tiến độ giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn cung nhà ở xã hội - Ảnh minh họa

Tạo quỹ đất sạch, mở đường cho dự án

Giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn là khâu phức tạp trong phát triển đô thị. Với dự án nhà ở xã hội, mặt bằng sạch không chỉ là điều kiện để khởi công mà còn quyết định khả năng huy động vốn, tổ chức thi công và thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường. Chậm tiến độ làm tăng chi phí tài chính, bào mòn nguồn lực doanh nghiệp và kéo dài thời gian chờ an cư.

Trong bối cảnh đó, dự án Nhà ở xã hội Tiên Dương 1, trên địa bàn xã Phúc Thịnh, là điểm sáng trong công tác tạo quỹ đất sạch. Sự phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp giúp tháo gỡ vướng mắc đất đai, chuẩn bị thi công.

Ông Lê Văn Hiếu, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Vihoce Tiên Dương cho biết, dự án nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân hai thôn Lệ Pháp và Tuân Lề. Đến nay, công tác bồi thường, GPMB đạt 98%. Doanh nghiệp dự kiến hoàn thành thu hồi 100% diện tích đất ngay trong tháng 11/2026, sẵn sàng chuyển sang giai đoạn thi công xây dựng.

Sự đồng thuận của người dân, cùng phương án bồi thường công khai và việc bảo đảm quyền lợi, là yếu tố quan trọng thúc đẩy GPMB. Tiến độ vì thế không chỉ phụ thuộc vào quyết tâm của chính quyền hay năng lực chủ đầu tư, mà còn gắn với việc tạo dựng niềm tin trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh cho biết, địa phương hiện có 20 dự án nhà ở xã hội, trong đó 2 dự án đã chính thức khởi công. Với các dự án còn lại, cấp ủy và chính quyền sở tại tập trung tháo gỡ vướng mắc thủ tục đất đai, đẩy nhanh bồi thường, GPMB, hướng tới hoàn thành theo kế hoạch trong tháng 10 và tháng 11.

Rõ trách nhiệm, đẩy nhanh giao đất

Khó khăn GPMB không chỉ xuất hiện tại một địa phương. Hà Nội hiện có 93 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang đang thực hiện GPMB, với tổng diện tích hơn 473 ha. Trong đó, 37 dự án đã hoàn thành GPMB, dự kiến cung cấp hơn 17.000 căn hộ, nhưng vẫn đang hoàn thiện thủ tục giao đất. Nếu khâu giao đất tiếp tục chậm, quỹ đất sạch chưa thể chuyển hóa thành công trình và nguồn cung thực tế.

Đối với thị trường, tiến độ triển khai nhà ở xã hội có ý nghĩa trực tiếp: quỹ đất chỉ phát huy giá trị khi thủ tục được hoàn tất và công trình được xây dựng. Vì vậy, cần nhìn nhận GPMB, giao đất và khởi công là các khâu liên thông, có tác động dây chuyền. Chậm ở một bước có thể làm lỡ kế hoạch của nhiều bên, từ cơ quan quản lý đến nhà đầu tư và người mua nhà. Việc rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân vướng mắc và thời hạn xử lý sẽ giúp tránh tình trạng hồ sơ bị chuyển qua nhiều đầu mối mà chưa có kết quả cụ thể.

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ ngày 21/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội vừa góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở, vừa thúc đẩy đầu tư xây dựng và tạo động lực tăng trưởng kinh tế Thủ đô. Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Theo phân công, Sở Xây dựng xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm theo dõi vòng đời từng dự án; làm rõ nguyên nhân 12 dự án đã được giao đất nhưng chưa khởi công, đồng thời đôn đốc 45 dự án đang thi công bảo đảm tiến độ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với 37 dự án đã có mặt bằng sạch; đồng thời phối hợp các bên xử lý dứt điểm 93 dự án đang GPMB trước tháng 12/2026.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ GPMB trên địa bàn. Chủ đầu tư phải bố trí đủ nguồn lực, chuẩn bị hồ sơ và phối hợp với chính quyền; trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan sẽ bị xem xét xử lý. Bên cạnh tiến độ, các dự án phải tuân thủ quy định bảo vệ môi trường, che chắn khu vực thi công, không để bụi bẩn phát tán, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống dân cư.

Công tác bồi thường cũng phải minh bạch, giải thích đầy đủ chính sách và xử lý kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân. Khi quyền lợi người có đất bị thu hồi được quan tâm, sự đồng thuận sẽ giúp rút ngắn thời gian GPMB.