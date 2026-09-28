93 dự án đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2026

Tới dự có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn và đại diện Ban tổ chức cuộc thi trao giải Đặc biệt cho các tác giả có thành tích xuất sắc.

Cuộc thi năm nay ghi nhận hơn 3.000 dự án tham gia ở cấp cơ sở, 618 dự án tiêu biểu được lựa chọn dự thi cấp tỉnh, tăng 388 dự án so với năm 2025.

Các dự án tập trung vào 5 lĩnh vực, gồm: Sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; phần mềm tin học; đồ dùng dành cho học tập; giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Trong đó, lĩnh vực đồ dùng dành cho học tập có 174 dự án; giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế có 136 dự án; sản phẩm thân thiện với môi trường có 134 dự án.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các tác giả.

Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 100 dự án vào vòng chung khảo. Kết quả, 93 dự án tiêu biểu được công nhận và trao giải, gồm 3 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 60 giải Khuyến khích.

Đáng chú ý, nhiều dự án năm nay không chỉ thể hiện tư duy sáng tạo mà còn hướng tới giải quyết những vấn đề cụ thể trong học tập và đời sống. Một số dự án tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; nhiều ý tưởng bắt nguồn từ những vấn đề thực tiễn như khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu, sạt lở đất, lũ lụt và bạo lực học đường... Các dự án đoạt giải Đặc biệt được Hội đồng giám khảo đánh giá cao về chất lượng, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hồ Đình Lưỡng nhấn mạnh: Sự tham gia của đông đảo học sinh cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của cuộc thi. Đây là sân chơi bổ ích nhằm khơi dậy niềm đam mê khoa học, tinh thần sáng tạo, giúp các em hình thành khả năng vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn.

Thông qua hoạt động nghiên cứu, sáng tạo ngay từ trường học, nhiều ý tưởng mới được phát hiện, nuôi dưỡng, tạo nền tảng bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả.

Từ kết quả cuộc thi cấp tỉnh, Ban tổ chức đã lựa chọn, đề cử 33 dự án tiêu biểu của Phú Thọ tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã khen thưởng 11 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức, tuyên truyền, triển khai cuộc thi.

Ban tổ chức trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức cuộc thi.

Phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2027, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, tổ chức và các cơ sở giáo dục tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai cuộc thi; đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phát hiện, lựa chọn và hỗ trợ những ý tưởng có tiềm năng của thanh thiếu niên, nhi đồng.

Cuộc thi năm 2027 sẽ chú trọng ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, tổ chức, tiếp nhận và chấm dự án; tăng cường giáo dục STEM, phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ khoa học, kỹ thuật trong trường học.

Các cơ sở giáo dục được khuyến khích xây dựng môi trường thuận lợi để học sinh tìm tòi, khám phá và sáng tạo; phát huy vai trò của giáo viên trong hướng dẫn, đồng hành cùng học sinh cũng như tăng cường sự phối hợp của phụ huynh.

Qua đó, góp phần hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo từ trường học và cơ sở, tạo nguồn nhân lực kế cận cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh trong những năm tới.