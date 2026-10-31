92 vích con nở tại Khu bảo tồn Hòn Cau

Những cá thể rùa con được ấp nở tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau. (Ảnh: Phi Phi)

Ổ trứng này do một cá thể vích mẹ đẻ vào ngày 12/9, với tổng cộng 101 trứng. Sau 49 ngày ấp, có 92 trứng nở thành vích con, đạt tỷ lệ khoảng 91%. Ngay sau khi nở, toàn bộ vích con được cán bộ bảo tồn hỗ trợ đưa trở lại biển, bảo đảm các cá thể rùa non sớm trở về môi trường sống tự nhiên.

Những cá thể rùa con tự do về với môi trường tự nhiên. (Video: Phi Phi)

Trước đó, tại bãi Tàu, một cá thể vích khác cũng đã lên đẻ 65 trứng vào ngày 4/9. Ngay sau khi vích mẹ đẻ, ổ trứng được di dời về khu vực ấp an toàn. Sau 50 ngày, có 61 trứng nở, đạt tỷ lệ khoảng 94%. Các vích con cũng được cán bộ bảo tồn hỗ trợ thả về biển ngay sau khi nở.

Việc theo dõi, di dời và bảo vệ các ổ trứng, hỗ trợ vích con nở và nhanh chóng trở về đại dương thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng cán bộ bảo tồn. Qua đó, góp phần duy trì quần thể rùa biển, bảo vệ đa dạng sinh học và gìn giữ hệ sinh thái biển tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Những cá thể rùa con trở về với môi trường biển tự nhiên. (Video: Phi Phi)