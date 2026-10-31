92 rùa con ở Hòn Cau nở khỏe mạnh, trở về biển

Toàn bộ 92 rùa con nở, trở về biển ở Hòn Cau, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Yến Phi

Sáng 31/10, Khu bảo tồn biển Hòn Cau tại xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, 92 trong số 101 trứng vích đã ấp nở thành rùa con khỏe mạnh và trở về biển.

Trước đó, tối 11/9, một cá thể vích mẹ nặng trên 90kg đã lên bãi Ba Hòn, đào ổ trong cát và đẻ được 101 trứng. Thời điểm này, nhân viên khu bảo tồn phát hiện và đã theo dõi quá trình rùa mẹ sinh sản, sau đó di dời trứng về khu vực ấp nở an toàn để bảo vệ.

Sau 49 ngày chăm sóc và theo dõi, đến nay 92 trứng đã nở thành công, đạt tỷ lệ khoảng 91%. Các cá thể rùa con lần lượt chui lên khỏi lớp cát. Nhân viên tại khu bảo tồn kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi rùa con trở về môi trường biển tự nhiên.

92 rùa con nở sau 49 ngày được bảo vệ tại bãi ấp. Ảnh: Yến Phi

Trước đó, hôm 4/9, tại Bãi Tàu thuộc Khu bảo tồn biển Hòn Cau, một cá thể rùa mẹ đã đẻ 65 trứng. Sau khoảng 50 ngày bảo vệ, 61 rùa con đã chào đời và được thả về biển an toàn vào ngày 24/10.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Khu bảo tồn biển Hòn Cau ghi nhận 6 lượt rùa mẹ lên bãi sinh sản, với 2 ổ trứng nở thành công. Các ổ trứng còn lại đang được theo dõi và bảo vệ.