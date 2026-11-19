Nghiên cứu Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN (ACSS) lần thứ bảy do UOB công bố cho thấy, Chỉ số Tâm lý người tiêu dùng của Việt Nam đạt 63 điểm, giảm 4 điểm so với năm 2025 nhưng vẫn cao hơn 9 điểm so với mức trung bình khu vực là 54 điểm.

Dù tâm lý có phần dè dặt hơn, niềm tin vào triển vọng kinh tế vẫn được duy trì. Có 84% người tham gia khảo sát đánh giá tích cực về cả tình hình kinh tế hiện tại và tương lai. Theo UOB, kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 là một trong những yếu tố hỗ trợ tâm lý này.

Người tiêu dùng ưu tiên nhiều hơn cho các nhu cầu thiết yếu.

Dẫu vậy, những áp lực đối với đời sống và tài chính hộ gia đình đang ngày càng rõ nét. Biến đổi khí hậu, thiên tai và ô nhiễm môi trường tiếp tục đứng đầu danh sách lo ngại, với 65% người tham gia khảo sát đề cập, tăng 4 điểm phần trăm so với năm trước.

Đáng chú ý, lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng lên 62%, tăng 8 điểm phần trăm. Trong khi đó, mối quan tâm về chi tiêu hộ gia đình và tình hình địa chính trị toàn cầu cùng đạt 60%, lần lượt tăng 10 và 8 điểm phần trăm.

Những lo ngại này phần nào phản ánh trong cơ cấu chi tiêu. Người tiêu dùng ưu tiên nhiều hơn cho các nhu cầu thiết yếu, trong đó chi phí tiện ích như điện, nước, gas ghi nhận mức tăng ròng cao nhất, ở mức 16%. Tiếp đến là giáo dục và chăm sóc sức khỏe cùng đạt 15%, thực phẩm và nhu yếu phẩm đạt 14%, chi phí đi lại hằng ngày đạt 13%.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ, việc Việt Nam tiếp tục là thị trường lạc quan nhất khu vực ASEAN phản ánh niềm tin của người tiêu dùng vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế đất nước. Bên cạnh các chỉ số tâm lý tiêu dùng tích cực, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn trong các quyết định tài chính và đề cao tính kỷ luật trong quản lý tài chính cá nhân trước bối cảnh kinh tế ngày càng phức tạp.

Một điểm đáng chú ý trong khảo sát là người tiêu dùng Việt Nam vẫn duy trì tính kỷ luật tài chính tương đối cao. Có tới 92% người tham gia khảo sát tự tin vào khả năng quản lý tài chính cá nhân. Tỷ lệ này đạt 96% ở cả nhóm khách hàng giàu có và thế hệ Gen X.

Xu hướng tích lũy cũng được củng cố. Có 89% người tiêu dùng tiết kiệm trên 10% thu nhập hằng tháng, tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2025. Đồng thời, 92% cho biết đã thiết lập quỹ dự phòng cho các tình huống khẩn cấp.

Ở hoạt động đầu tư và bảo vệ tài chính, 79% người tham gia khảo sát dành tối đa 15% thu nhập hằng năm cho phí bảo hiểm. Tỷ lệ đầu tư trên 10% thu nhập hằng năm đạt 63%, tăng 6 điểm phần trăm so với năm trước.

Đáng chú ý, 90% người tiêu dùng chủ động nâng cao kiến thức đầu tư. Tỷ lệ tham gia quỹ đầu tư đạt 70%, trong khi đầu tư bền vững đạt 73%, cùng tăng 5 điểm phần trăm so với năm 2025.

Tuy nhiên, mức độ tích cực trong tích lũy và đầu tư chưa đồng nghĩa với sự an tâm về khả năng đáp ứng các mục tiêu tài chính dài hạn.

Khảo sát cho thấy tỷ lệ người đánh giá mình có đủ bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai giảm 6 điểm phần trăm, xuống còn 76%. Tương tự, tỷ lệ tin rằng các khoản đầu tư hiện tại đủ hỗ trợ kế hoạch nghỉ hưu và những mục tiêu tài chính dài hạn giảm 7 điểm phần trăm, còn 69%.

Như vậy, dù vẫn duy trì xu hướng tiết kiệm và gia tăng đầu tư, người tiêu dùng đang có cái nhìn thận trọng hơn về mức độ bảo đảm tài chính trong tương lai.

“Khả năng cân bằng giữa sự lạc quan và việc quản lý tài chính một cách thận trọng sẽ là yếu tố quan trọng giúp các hộ gia đình ứng phó hiệu quả với những thách thức trong ngắn hạn, đồng thời duy trì sự chủ động để nắm bắt các cơ hội trong tương lai”, ông Paul Kim nhận định.