92% doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn duy trì hoạt động tại Việt Nam bất chấp chi phí lao động tăng

92% doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam muốn tiếp tục hoạt động bất chấp chi phí lao động gia tăng. (Nguồn: Báo Chính Phủ)

Theo thông tin từ Yonhap, hơn 9/10 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động không có ý định rút khỏi Việt Nam, bất chấp chi phí lao động gia tăng và những áp lực từ các quy định kinh doanh. Đây là kết quả khảo sát do Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) công bố ngày 8/11.

Cụ thể, 92% doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia khảo sát cho biết không có kế hoạch rời Việt Nam. Trong số này, 87,5% đánh giá lợi thế về chi phí so với các quốc gia khác là lý do chính để tiếp tục duy trì hoạt động.

Theo KITA, xu hướng này diễn ra trong bối cảnh tiền lương tại Việt Nam tăng mạnh trong những năm gần đây. Mức lương tối thiểu hằng tháng đã tăng hơn 4,5 lần, từ 45,4 USD năm 2010 lên 205,3 USD năm 2024. Trong vòng 14 năm, tốc độ tăng lương bình quân đạt 11,4% mỗi năm, cao nhất trong số các nền kinh tế lớn tại châu Á.

Dù chi phí lao động tăng, các doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn có đánh giá tích cực về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam. Gần 60% số doanh nghiệp được hỏi dự báo hoạt động của họ sẽ cải thiện trong 3-5 năm tới, trong khi chỉ 12,4% có cái nhìn bi quan.

Đáng chú ý, 72% doanh nghiệp nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục là trung tâm kinh doanh toàn cầu trong thời gian tới.

Trước những thay đổi của môi trường kinh doanh, KITA khuyến nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc rà soát cơ cấu chi phí và điều chỉnh hoạt động để thích ứng với tình hình mới.

(theo Yonhap)