92 công trình hoàn thành, một xã ở Nghệ An không có căn cứ thanh toán

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ban hành kết luận thanh tra 9 công trình xây dựng cơ bản và 83 công trình sửa chữa nhỏ tại xã Lương Sơn.

Xã Lương Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tràng Sơn, Đông Sơn, Bài Sơn và Hồng Sơn thuộc huyện Đô Lương cũ. Cuộc thanh tra được thực hiện sau khi UBND xã Lương Sơn có văn bản xin ý kiến về phương án xử lý công nợ đối với các công trình được thi công tại xã Tràng Sơn trước khi sáp nhập.

Nhà xe Trường THCS Tràng Sơn đã hoàn thành từ lâu nhưng nhà thầu chưa được quyết toán. Ảnh: T.T

Đối với công trình nhà để xe Trường THCS Tràng Sơn, Thanh tra tỉnh xác định UBND xã Tràng Sơn cũ đề xuất chủ trương đầu tư khi chưa lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Công trình chưa hoàn thành các trình tự, thủ tục theo quy định nhưng đã được triển khai thi công, vi phạm pháp luật về đầu tư công, xây dựng và đấu thầu.

Trách nhiệm chính thuộc về ông Lê Đình Thông, nguyên Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn, cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đối với 8 công trình đường giao thông nông thôn, UBND huyện Đô Lương cũ và UBND xã Tràng Sơn cũ bị xác định buông lỏng quản lý, thực hiện không đúng quy định trong phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn xi măng được hỗ trợ, dẫn đến nguy cơ thất thoát.

Những người có trách nhiệm gồm ông Nguyễn Trọng Hợi, nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đô Lương; ông Trần Ngọc Thuận, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; ông Lê Đình Thông, nguyên Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn.

Đối với 83 công trình sửa chữa nhỏ giai đoạn 2014-2024, kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại trong việc lập kế hoạch, bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện và xác định khối lượng thực tế thi công.

Trách nhiệm thuộc về các Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn qua các thời kỳ, gồm các ông Lương Văn Toàn, Lê Đình Thông và Nguyễn Bá Hải, hiện là Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Lương Sơn, cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo UBND xã Lương Sơn, một số công dân đề nghị thanh toán gần 10 tỷ đồng đối với 92 công trình nêu trên.

Tuy nhiên, địa phương xác định không có căn cứ để thanh toán theo quy định hiện hành.

Sau khi ban hành kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra, làm rõ.