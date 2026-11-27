Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 6 chuyên đề, tập trung vào nội dung nhận diện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tăng cường công tác dân vận và ứng dụng công cụ số, mạng xã hội trong tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua lớp bồi dưỡng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được trang bị thêm kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò quan trọng của cộng đồng trong giữ gìn an ninh, trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Thực hiện tốt Đề án "Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới" (Đề án 57) của Bộ Quốc phòng.

Kết thúc lớp học, 100% học viên hoàn thành chương trình đạt yêu cầu, trong đó 85% đạt khá giỏi.