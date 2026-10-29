902 hộ dân phố cổ Hà Nội được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm

Theo nghị quyết, chính sách trước mắt áp dụng tại phường Hoàn Kiếm. Trong quá trình thực hiện, TP sẽ nghiên cứu mở rộng phạm vi trên cơ sở đánh giá tác động, cân đối nguồn lực và theo đề xuất của UBND TP.

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương giãn dân phố cổ của Hà Nội, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân đang sinh sống trong những căn nhà chật hẹp.

Để được hưởng chính sách, hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: đã đăng ký thường trú và đang thực tế sinh sống tại nhà ở thuộc khu vực phố cổ, phố cũ của phường Hoàn Kiếm trước ngày nghị quyết được thông qua; diện tích nhà ở bình quân dưới 5m² sàn/người.

Các hộ cũng phải đáp ứng điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật; tự nguyện đăng ký và được UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt trong danh sách.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được mua hoặc thuê mua một căn hộ nhà ở xã hội và được giải quyết một lần. Giá bán, giá thuê mua, hồ sơ, thủ tục và chính sách vay vốn ưu đãi thực hiện theo quy định pháp luật về nhà ở xã hội.

Quỹ nhà phải được xác định cụ thể về dự án, số lượng, loại căn hộ và tiến độ, đồng thời công khai trước khi tổ chức đăng ký. Những căn hộ không có người đủ điều kiện đăng ký sau thời hạn quy định sẽ được bán, cho thuê mua cho các đối tượng khác theo quy định.

Theo nghị quyết, chính sách không làm phát sinh khoản chi ngân sách trực tiếp để mua, thuê mua nhà ở cho các đối tượng. Người mua, thuê mua tự chi trả theo giá nhà ở xã hội.

Danh mục dự án dự kiến bố trí nhà ở gồm khu nhà ở tại điểm X2, phường Trần Phú (nay thuộc phường Lĩnh Nam); công trình nhà ở xã hội CT1, CT3 thuộc dự án khu chức năng đô thị ĐM1, phường Đại Mỗ; dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất, xã Thạch Thất, Vĩnh Hưng, Mê Linh và Phúc Thịnh. Mỗi dự án bố trí không quá 20% số căn hộ mở bán, theo thỏa thuận với chủ đầu tư.

Kết quả rà soát của phường Hoàn Kiếm cho thấy khoảng 902 hộ với 3.621 người đang sống trong các nhà đông hộ, diện tích bình quân dưới 5m2 sàn/người. Bình quân mỗi hộ khoảng bốn người, nhiều thế hệ cùng sinh hoạt trên diện tích chưa đến 20m2 sàn.

Thành phố đề xuất bố trí tối đa 902 căn hộ, điều chỉnh theo số lượng đăng ký mua, thuê mua thực tế. Trước mắt, năm 2026 dự kiến bố trí 552 căn tại 9 dự án, tiếp tục bố trí trong năm 2027.

Các dự án được lựa chọn theo tiêu chí thuận tiện giao thông công cộng, ưu tiên gắn với đường sắt đô thị; có trường học, y tế, chợ, thương mại và tiến độ hoàn thành phù hợp. Cơ cấu căn hộ cần đáp ứng quy mô gia đình bình quân khoảng bốn người.

Cùng với quyền mua, thuê mua nhà không qua bốc thăm, tờ trình dự kiến người tham gia phải di chuyển toàn bộ nhân khẩu của hộ khỏi chỗ ở cũ, đăng ký thường trú tại nhà mới trong thời hạn do UBND thành phố quy định.

Quỳnh Chi (theo Tiền Phong, Tuổi trẻ)