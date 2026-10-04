900 tay chèo đem đến không khí lễ hội tưng bừng tại hồ Tây

Các vận động viên tạo nên những màn đua tài sôi nổi trên mặt nước hồ Tây.

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), ngày 4/10, tại vườn hoa Lý Tự Trọng và khu vực hồ Tây (đoạn đường Thanh Niên-Nguyễn Đình Thi, phường Tây Hồ), Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội phối hợp Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức Giải Bơi chải thuyền rồng - ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, Giải Bơi chải thuyền rồng-ván SUP năm nay quy tụ gần 900 vận động viên. Riêng nội dung thuyền rồng có 48 đội tham dự; nội dung ván SUP có 127 vận động viên, trong đó có 29 vận động viên quốc tế.

Các đội đua đến từ nhiều quốc gia, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành phố, xã, phường, trường đại học, doanh nghiệp và câu lạc bộ...

Sự đa dạng về thành phần tham dự khiến giải không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu thích thể thao dưới nước, mà còn trở thành nơi giao lưu giữa các cộng đồng, địa phương và bạn bè quốc tế.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu các nội dung khác nhau. Dù là màn đua tài giữa các đội chuyên nghiệp hay các đội phong trào, không khí thi đấu đều hết sức sôi nổi.

Không khí sôi động từ khu vực thi đấu lan ra các tuyến đường chung quanh hồ Tây. Người dân và du khách dừng chân theo dõi, cổ vũ các đội đua. Những tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ tạo nên một không gian lễ hội tưng bừng.

Không khí lễ hội tưng bừng cả ở dưới nước và trên bờ với những màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống. (Ảnh: Ban tổ chức)

Điểm nhấn của giải là sự kết hợp giữa thuyền rồng truyền thống và ván SUP hiện đại. Nếu thuyền rồng mang trong mình những giá trị văn hóa lâu đời thì ván SUP lại đại diện cho tinh thần thể thao hiện đại, trẻ trung. Sự kết hợp này tạo nên nét riêng của giải, đồng thời thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong đời sống văn hóa, thể thao của Thủ đô.

Sau bảy mùa giải được tổ chức, Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng đã có những thay đổi nhất định, từ chỗ chỉ có các đội bơi chải thuyền rồng, hiện giải đã có thêm nội dung ván SUP - một nội dung được giới trẻ ưa chuộng, qua đó, thu hút thêm sự quan tâm của giới trẻ cũng như nhiều vận động viên trong nước và quốc tế.

Năm nay, giải cũng thu hút ba đội thuyền rồng quốc tế, đây đều là những đội mạnh của các nước trong khu vực. Giải không bó hẹp trong phạm vi một cuộc thi thể thao, mà ngày càng trở thành hoạt động giao lưu văn hóa, cộng đồng, chia sẻ tình yêu với Hà Nội, là động lực thu hút khách du lịch đến với Thủ đô.

Giải năm nay là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch “Chạm thu Hà Nội”, nằm trong chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Không chỉ góp phần phát triển phong trào thể thao dưới nước, giải còn mở ra cơ hội hình thành thêm những sản phẩm du lịch gắn với cảnh quan Hồ Tây và các giá trị văn hóa của Thủ đô. Việc tổ chức một sự kiện thể thao quy mô lớn ngay tại không gian công cộng cũng tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, theo dõi và trải nghiệm.

Dự kiến, Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao các giải thưởng vào cuối ngày 4/10.