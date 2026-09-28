900 học sinh được tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống bạo lực học đường

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi về phòng, chống bạo lực học đường.

Hoạt động do Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2 phối hợp Công an phường Long Xuyên và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh An Giang) tổ chức.

Tại chương trình, lực lượng công an phổ biến kiến thức về các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy, tội phạm trên không gian mạng; phương thức, thủ đoạn có nguy cơ tác động đến môi trường học đường.

Hướng dẫn cho học sinh kỹ năng lái xe tham gia giao thông an toàn.

Học sinh được tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông; đồng thời hướng dẫn kỹ năng lái xe, xử lý tình huống và phòng tránh nguy cơ mất an toàn trên đường.

Dịp này, Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2 và Công an phường Long Xuyên ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa hai đơn vị năm học 2026 - 2027.