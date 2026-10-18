900 cặp đôi đăng ký trải nghiệm sống trong hiệu sách tại Nhật Bản

Chương trình này bắt nguồn từ một dòng trạng thái trên Twitter (nay là X) cách đây khoảng 10 năm với nội dung: "Ước gì được sống ở Junkudo...". Kể từ đó, sự kiện này đã được tổ chức định kỳ tại nhiều chi nhánh trên khắp Nhật Bản và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Đặc biệt, để kỷ niệm cột mốc 50 năm thành lập chuỗi nhà sách Junkudo (vào năm 2026), sự kiện lần này sẽ được tổ chức tại "Junkudo Sannomiya" ở Kobe cái nôi khởi đầu của thương hiệu.

Đọc sách yêu thích, ăn uống và ngủ nghỉ… một đêm đặc biệt tại hiệu sách

Chương trình dành cho bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên có niềm yêu thích đọc sách, và mỗi người đều có thể tự do tận hưởng khoảng thời gian này theo cách riêng của mình. Sau buổi định hướng bắt đầu lúc 10h tối, bạn sẽ có trọn vẹn thời gian tự do cho đến 8h30 sáng hôm sau.

Ngoài việc có thể đọc thỏa thích bất kỳ cuốn sách nào (ngoại trừ một số đầu sách hạn chế), bạn còn có cơ hội trải nghiệm những điều hiếm có trong đời: ăn uống (tại các khu vực được chỉ định) và ngủ ngay bên trong hiệu sách. Bên cạnh đó, bạn cũng được tự do mang theo đồ ăn, thức uống (không bao gồm đồ uống có cồn) cùng các vật dụng như túi ngủ hay thảm trải.

Theo đại diện ban tổ chức, dù chỉ tuyển chọn 10 người (tương đương 5 cặp đôi), nhưng ngay sau khi chương trình được công bố, đã có hơn 900 cặp đôi đăng ký tham gia, con số cao thứ hai kể từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2014.

Sự kiện "Trải nghiệm sống tại Maruzen Junkudo" sẽ diễn ra tại hiệu sách Junkudo chi nhánh Sannomiya, nằm trong khu phố mua sắm Kobe Sannomiya Center Gai. Chương trình này hoàn toàn miễn phí (yêu cầu mỗi người tham gia phải mua tối thiểu 3 cuốn sách hoặc tạp chí), và thời hạn đăng ký kéo dài đến 12h trưa ngày 22/10.