90% tài xế nói sẽ nhường đường cho xe dừng khẩn cấp nhưng thực tế lại khác

Giai đoạn từ 2019 đến 2023, hơn 2.100 người đã thiệt mạng khi bị tai nạn hoặc làm việc bên lề đường tại Mỹ. Năm 2025, có 15 nhân viên dịch vụ đường bộ tử vong trong các sự cố liên quan đến luật giảm tốc và nhường đường, bao gồm cả các vụ va chạm bỏ chạy và tài xế say rượu.

Xe cảnh sát dừng bên lề đường với đèn ưu tiên bật sáng, cảnh báo tài xế cần nhường đường để đảm bảo an toàn. Ảnh: Motorbiscuit

Luật 'Slow Down, Move Over' (giảm tốc và chuyển làn) được áp dụng tại tất cả 50 bang của Mỹ nhằm bảo vệ những người làm việc khẩn cấp và dịch vụ trên đường. Tuy nhiên, yêu cầu và mức phạt đối với hành vi vi phạm luật này có sự khác biệt tùy theo từng bang.

Khảo sát của AAA Foundation for Traffic Safety cho thấy hơn 90% tài xế tự nhận họ sẽ giảm tốc hoặc chuyển làn khi gặp xe dừng khẩn cấp, nhưng các nghiên cứu quan sát thực tế chỉ ghi nhận khoảng 64% tài xế thực hiện đúng hành động này.

Ngoài ra, chỉ có 66% tài xế biết rõ luật của bang mình yêu cầu phải có hành động đặc biệt khi gần xe cảnh sát đang dừng bên đường. Điều này cho thấy sự thiếu nhận thức đầy đủ về luật giao thông quan trọng này trong cộng đồng lái xe.

AAA nhấn mạnh rằng việc tài xế không phản ứng kịp thời và đúng cách khi gặp xe dừng khẩn cấp gây ra nguy cơ tử vong cao cho những người làm việc ven đường. Tổ chức này kêu gọi tăng cường giáo dục cộng đồng qua nhiều hình thức truyền thông để nâng cao nhận thức và bảo vệ tính mạng con người.