90 tác phẩm được trao Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc'

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Dự lễ trao giải có đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đoạt giải.

Tiết mục văn nghệ mở màn lễ trao giải.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 17 năm 2025-2026 nhận được 2.767 tác phẩm tham dự. Nhiều tác phẩm đã mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, cấp thiết của đất nước; nhiều tuyến bài đã tập trung khai thác về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; trong đổi mới việc tập hợp, phản ánh kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Hà Thị Nga phát biểu.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Hà Thị Nga mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phản ánh, tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý trong cuộc sống hằng ngày; những mô hình hay ở cơ sở, những cá nhân tiêu biểu trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng mong muốn báo chí lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời phát hiện, phản ánh những bất cập từ thực tiễn, là cơ sở để Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện xã hội, đề xuất với Đảng, Nhà nước, bổ sung, điều chỉnh chính sách bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Ban tổ chức trao giải A.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức trao 90 giải (4 giải A; 15 giải B; 29 giải C; 42 giải khuyến khích).