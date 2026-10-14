90% phụ huynh mắc sai lầm này khiến trẻ ngày càng khó tập trung?

Những chuyến đi chơi liên tục tưởng chừng có lợi cho sự phát triển của trẻ nhưng lịch trình dày đặc, thiếu nghỉ ngơi có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và khả năng tập trung.

Nhiều cha mẹ cho rằng thường xuyên đưa con đi du lịch, khám phá những vùng đất mới là cách tốt để mở rộng tầm nhìn và phát triển tư duy.

Tuy nhiên, nếu lịch trình quá dày đặc, thiếu thời gian nghỉ ngơi và sinh hoạt ổn định, trẻ có thể mệt mỏi, dễ xao nhãng.

Điều quan trọng không phải là hạn chế trải nghiệm, mà là giúp con cân bằng giữa khám phá thế giới và rèn luyện khả năng tập trung.

Ảnh minh họa

Khi trẻ quen với những kích thích liên tục

Nhiều phụ huynh mong muốn con được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ ngay từ nhỏ, từ những chuyến du lịch cuối tuần đến các khu vui chơi, trung tâm thương mại hay điểm tham quan đông đúc. Họ tin rằng càng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trẻ càng năng động, linh hoạt và có nhiều lợi thế trong tương lai.

Tuy nhiên, trải nghiệm phong phú không đồng nghĩa với việc lịch trình của trẻ phải kín đặc. Khi các hoạt động liên tục nối tiếp nhau, trẻ có thể thiếu thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và tự khám phá theo nhịp độ riêng.

Một số biểu hiện dễ nhận thấy là trẻ khó ngồi yên khi học, thường xuyên nhìn ngang ngó dọc, trì hoãn làm bài tập hoặc nhanh chóng mất hứng thú khi đọc sách, viết bài. Khi gặp những nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, trẻ cũng dễ nản lòng và muốn chuyển sang hoạt động khác.

Thay vì vội vàng kết luận con lười biếng hay thiếu tự giác, cha mẹ cần xem xét nhiều yếu tố, trong đó có giấc ngủ, lịch sinh hoạt, thời gian sử dụng thiết bị điện tử và mức độ căng thẳng của trẻ.

Vì sao lịch trình dày đặc có thể khiến trẻ khó tập trung?

Khả năng tập trung và tự kiểm soát được hình thành dần theo quá trình phát triển, cần được rèn luyện thông qua những hoạt động phù hợp. Ở lứa tuổi tiểu học, trẻ vẫn đang học cách điều chỉnh cảm xúc, duy trì sự chú ý và kiên trì với những nhiệm vụ không mang lại kết quả tức thì.

Môi trường nhiều âm thanh, hình ảnh và hoạt động hấp dẫn có thể thu hút sự chú ý của trẻ trong thời gian dài. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa trẻ đã phát triển khả năng tập trung bền vững. Hứng thú khi vui chơi khác với việc duy trì sự chú ý khi đọc sách, giải toán hoặc hoàn thành bài tập.

Nếu thường xuyên tham gia những hoạt động có nhịp độ nhanh, trẻ có thể gặp khó khăn khi chuyển sang các nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhất là khi đã mệt mỏi hoặc thiếu ngủ.

Bởi vậy, việc trẻ hào hứng khi đi chơi nhưng uể oải lúc ngồi vào bàn học không nhất thiết xuất phát từ thái độ thiếu nghiêm túc. Cha mẹ cần quan sát hoàn cảnh cụ thể để tìm nguyên nhân, thay vì chỉ thúc giục hoặc la mắng.

Thường xuyên đi chơi làm xáo trộn nếp sinh hoạt

Một vấn đề khác là lịch trình du lịch, vui chơi kéo dài có thể ảnh hưởng đến giờ ăn và giấc ngủ của trẻ. Những chuyến đi khởi hành từ sáng sớm, di chuyển nhiều hoặc kết thúc muộn khiến trẻ bỏ lỡ giấc ngủ trưa, ăn uống thất thường và khó duy trì giờ đi ngủ quen thuộc.

Thiếu ngủ và mệt mỏi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chú ý, trí nhớ và việc điều chỉnh cảm xúc. Vì vậy, sau một ngày vui chơi, trẻ có thể trở nên cáu kỉnh, bồn chồn, thiếu kiên nhẫn hoặc khó hợp tác khi trở về nhà.

Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, cha mẹ nên xem xét lại lịch trình gia đình. Một chuyến đi ý nghĩa không nhất thiết phải có thật nhiều điểm đến hay hoạt động nối tiếp nhau. Thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đúng giờ và ngủ đủ giấc cũng quan trọng không kém những trải nghiệm mới.

3 cách giúp trẻ cân bằng giữa vui chơi và học tập

Dành thời gian yên tĩnh tại nhà mỗi tuần

Cha mẹ nên bố trí những khoảng thời gian không có lịch trình vui chơi bên ngoài để trẻ được nghỉ ngơi và tự lựa chọn hoạt động phù hợp. Đó có thể là đọc sách, vẽ tranh, lắp ráp đồ chơi, làm thủ công hoặc quan sát cây cối.

Những hoạt động tưởng chừng đơn giản giúp trẻ thực hành duy trì sự chú ý, phát huy trí tưởng tượng và học cách tự tổ chức thời gian. Cha mẹ không cần liên tục hướng dẫn hay yêu cầu con phải tạo ra một sản phẩm cụ thể. Đôi khi, để trẻ tự chơi trong một không gian an toàn cũng là cách khuyến khích tính độc lập.

Chủ động sắp xếp thời gian trước và sau chuyến đi

Trước khi ra ngoài, phụ huynh có thể trao đổi với con về điểm đến, thời gian khởi hành, giờ trở về và những hoạt động dự kiến. Một lịch trình rõ ràng, vừa sức giúp trẻ dễ thích nghi và hạn chế cảm giác vội vã.

Sau chuyến đi, nên dành thời gian để trẻ ăn uống, tắm rửa, thư giãn và nghỉ ngơi trước khi trở lại nhịp sinh hoạt thông thường. Không nên lập tức yêu cầu con học bù hoặc làm quá nhiều bài tập khi trẻ đã mệt. Nếu chuyến đi kéo dài, gia đình có thể chủ động giảm bớt hoạt động trong ngày hôm sau.

Ưu tiên thiên nhiên thay vì những nơi quá náo nhiệt

Các khu vui chơi trong nhà, trung tâm thương mại hay công viên giải trí có thể mang lại niềm vui, nhưng không nhất thiết phải trở thành lựa chọn thường xuyên duy nhất.

Cha mẹ có thể đưa con đến công viên gần nhà, bãi cỏ rộng, đường đi bộ ven sông hoặc những khu vực thiên nhiên an toàn. Tại đây, trẻ có cơ hội chạy nhảy, quan sát cây cối, lắng nghe âm thanh xung quanh và khám phá thế giới với nhịp độ chậm hơn.

Ảnh minh họa

Thay vì chỉ chụp ảnh hoặc liên tục chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác, phụ huynh có thể khuyến khích con quan sát đường gân trên chiếc lá, tìm hiểu một loài côn trùng hay nhận biết sự thay đổi của cây cỏ. Những trải nghiệm này giúp trẻ học cách chú ý đến các chi tiết và nuôi dưỡng sự tò mò.

Đừng đánh đổi nhịp sống ổn định để lấy trải nghiệm

Đưa trẻ đi du lịch, khám phá thế giới bên ngoài vẫn là một phần ý nghĩa của quá trình trưởng thành. Những chuyến đi có thể tạo cơ hội để trẻ học hỏi, giao tiếp và gắn kết với gia đình. Vấn đề nằm ở cách tổ chức, tần suất và sự phù hợp với độ tuổi, thể trạng của con.

Cha mẹ không cần loại bỏ những chuyến đi chơi, mà nên tránh để lịch trình quá dày đặc khiến trẻ thiếu ngủ, mệt mỏi và không còn thời gian cho những hoạt động tĩnh lặng.

Sự trưởng thành không chỉ đến từ việc nhìn thấy nhiều nơi hay trải nghiệm nhiều điều mới. Trẻ cũng cần thời gian để quan sát, suy ngẫm, kiên trì và học cách tự điều chỉnh cảm xúc.

Một nhịp sống cân bằng, có vui chơi, nghỉ ngơi và học tập phù hợp sẽ tạo điều kiện để trẻ phát triển khả năng tập trung một cách tự nhiên. Đó cũng là nền tảng giúp con tự tin, chủ động và bền bỉ hơn trên hành trình trưởng thành.