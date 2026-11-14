90 ngày đêm thúc đẩy phát triển công dân số tại Sơn Trà

Đông đảo người dân Sơn Trà tham gia lễ phát động.

Theo đó, đợt cao điểm tập trung triển khai tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản và 7 loại thông tin, giấy tờ phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của công dân; tổ chức tập huấn kỹ năng tích hợp giấy tờ cho thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở; ra quân đồng loạt tại 41 tổ dân phố, kết hợp duy trì hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân tích hợp thông tin từ ngày 17-11-2026 đến hết ngày 30-1-2027.

Phường Sơn Trà đặt mục tiêu phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, 100% công dân đã có tài khoản mức độ 2 thực hiện xác nhận, tích hợp thông tin và 5 loại giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, phấn đấu tối thiểu 50% hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính thuộc danh mục áp dụng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết này được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định.