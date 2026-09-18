90 năm vang vọng hào khí quê hương cách mạng

Khu Di tích nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tại xã La Bằng.

Dự Lễ kỷ niệm có ông Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái; Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn qua các thời kỳ; cùng các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và đông đảo Nhân dân.

Đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Di tích.

Đại biểu tỉnh Thái Nguyên có ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đại biểu dự chương trình Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại chương trình, ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên khẳng định, cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập năm 1936 tại La Bằng đã đặt nền móng cho quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.

Trong suốt chặng đường cách mạng, Thái Nguyên đã ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng, là nơi ra đời Đội Cứu quốc quân II, nơi hợp nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân; đồng thời là căn cứ địa cách mạng, An toàn khu Trung ương - Thủ đô kháng chiến.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại chương trình.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên nhấn mạnh, sau khi Thái Nguyên và Bắc Kạn hợp nhất từ ngày 1/7/2025, tỉnh bước vào giai đoạn phát triển với không gian, tiềm lực và cơ hội mới.

Thái Nguyên xác định tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố đoàn kết, đồng thuận; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Thành tựu 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên”.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tặng hoa tri ân Bí thư Tỉnh ủy các thời kỳ; tặng quà tri ân thân nhân các Đảng viên đầu tiên của Đảng bộ tỉnh, Đảng viên 70 năm tuổi Đảng trở lên, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã La Bằng.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã nghe những chia sẻ ý nghĩa, xúc động từ đại diện lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh và đại diện thế hệ đảng viên trẻ của địa phương; tham quan triển lãm ảnh với chủ đề “Thành tựu 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên”.

Khu Di tích nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên tại xã La Bằng.

Mùa thu năm 1936, tại xóm Lau Sau (xã La Bằng, huyện Đại Từ), Chi bộ La Bằng - cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được thành lập; với 4 Đảng viên đầu tiên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, gồm các đồng chí: Đường Nhất Quý, Đường Văn Ngân, Nông Văn Ái, Hoàng Văn Nghiệp. Sự kiện trọng đại này đã mở đầu cho chặng đường phát triển của hệ thống tổ chức cách mạng trên quê hương Thái Nguyên nói riêng cũng như vùng trung du và miền núi phía Bắc nói chung, đồng thời đóng góp quan trọng vào sự lớn mạnh của hệ thống tổ chức cách mạng cả nước. Trải qua hành trình 90 năm không ngừng lớn mạnh từ khi hình thành cơ sở Đảng đầu tiên, đến nay Thái Nguyên đã có trên 145 nghìn Đảng viên, tiếp nối truyền thống cách mạng để xây dựng quê hương xứ trà ngày càng phát triển phồn thịnh.