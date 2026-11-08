90 năm truyền thống Vùng mỏ: Sáng mãi tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”

Sự kiện thu hút hơn 10.000 người tham dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Về phía thành phố Quảng Ninh có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; lãnh đạo thành phố, các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Về phía TKV có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và đông đảo cán bộ, công nhân, người lao động. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo, cán bộ Binh đoàn 19 và đông đảo nhân dân địa phương.

Từ dấu mốc lịch sử đến truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”

Mở đầu buổi lễ, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh đã trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than. Diễn văn nhắc lại dấu mốc ngày 12/11/1936, khi dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng vạn thợ mỏ vùng Cẩm Phả đã đứng lên đấu tranh, làm nên thắng lợi của cuộc Tổng bãi công. Từ cuộc đấu tranh lịch sử ấy, khẩu hiệu “Kỷ luật và Đồng tâm” trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và bản lĩnh của giai cấp công nhân Việt Nam.

Đồng chí Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đã ôn lại chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Trải qua các cuộc kháng chiến cũng như thời kỳ khôi phục, xây dựng và đổi mới đất nước, các thế hệ công nhân Vùng mỏ vừa sản xuất, vừa chiến đấu, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển kinh tế. Trong những giai đoạn khó khăn, người thợ mỏ vẫn kiên trì bám trụ, duy trì sản xuất, bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ nền kinh tế, đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển của Quảng Ninh.

Diễn văn cũng nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó giữa Quảng Ninh và ngành Than. Lịch sử hình thành, phát triển của vùng đất này luôn in đậm dấu ấn của những người thợ mỏ; ngược lại, sự đồng hành của địa phương là một trong những nền tảng quan trọng để ngành Than phát triển. Khẳng định mối quan hệ đặc biệt đó, đồng chí Quản Minh Cường nhấn mạnh: “Bởi vậy, ngành Than không đơn thuần là một ngành kinh tế chủ lực, mà còn là một phần lịch sử, văn hóa và bản sắc của Quảng Ninh”.

Từ nền tảng kinh tế dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, Quảng Ninh đã từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong quá trình chuyển đổi ấy, ngành Than tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, tạo việc làm và thực hiện an sinh xã hội. Theo số liệu được nêu trong diễn văn, GRDP của Quảng Ninh năm 2025 tăng 11,89%; trong 9 tháng năm 2026 tăng 12,54%, dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra giai đoạn phát triển mới với vị thế và trách nhiệm cao hơn. Trước yêu cầu đó, địa phương và ngành Than được đặt ra nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng quản trị, phát triển công nghệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo đảm an toàn lao động và gắn hoạt động sản xuất với bảo vệ môi trường.

Đổi mới để phát triển ngành Than bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ công nhân, cán bộ ngành Than, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Ninh, TKV, Binh đoàn 19 - Tổng Công ty Đông Bắc cùng các đơn vị trong toàn ngành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” trong điều kiện mới, không chỉ trong lao động sản xuất mà còn trong việc giải quyết những khó khăn, cải thiện đời sống và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế, ngành Than cần tiếp tục khẳng định vai trò trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, chủ động tổ chức sản xuất và cung ứng than ổn định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tác phong công nghiệp và khả năng làm chủ công nghệ; tạo điều kiện để người lao động học tập, nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến và tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển doanh nghiệp.

Một nội dung được đặc biệt nhấn mạnh là bảo đảm an toàn lao động và chăm lo đời sống công nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động kiểm soát nguy cơ mất an toàn từ sớm, đầu tư thỏa đáng cho công tác phòng ngừa; người đứng đầu chịu trách nhiệm về an toàn trong phạm vi quản lý. Cùng với đó, cần quan tâm tiền lương, sức khỏe nghề nghiệp, nhà ở, điều kiện sinh hoạt, học tập của con em công nhân, bảo đảm người lao động được thụ hưởng xứng đáng thành quả phát triển của doanh nghiệp.

Về định hướng lâu dài, ngành Than cần tạo chuyển biến mạnh về năng suất, trình độ công nghệ và năng lực làm chủ sản xuất; đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số trong các khâu thăm dò, khai thác, chế biến, vận tải và điều hành. Việc đầu tư công nghệ phải gắn với điều kiện thực tế, hướng tới giảm lao động nặng nhọc, kiểm soát nguy cơ, tiết kiệm năng lượng và hạn chế tổn thất tài nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý yêu cầu khai thác khoáng sản có trách nhiệm, gắn hoạt động sản xuất với bảo vệ môi trường và tương lai phát triển của Quảng Ninh. Việc quản lý, sử dụng tài nguyên phải tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát chặt nước thải, bụi, bãi thải, thực hiện hoàn nguyên và phục hồi môi trường sau khai thác. Thành phố và các doanh nghiệp ngành Than cần phối hợp trong quy hoạch, tổ chức không gian phát triển, bảo đảm hài hòa giữa hoạt động khai thác với phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và chất lượng sống của người dân.

Hướng tới dấu mốc 100 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng các thế hệ thợ mỏ sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, xây dựng ngành Than hiện đại, an toàn, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của Quảng Ninh và đất nước.

Phát huy vị thế, tạo động lực phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn đón nhận món quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng TKV, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Tập đoàn trong lao động, sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động ngành Than trong suốt quá trình xây dựng và phát triển; đồng thời là động lực để Tập đoàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “90 năm - Hùng ca và Khát vọng”, gồm ba chương: “Tráng ca từ mạch nguồn”, “Những đôi mắt di sản” và “Viết tiếp tương lai xanh”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “90 năm - Hùng ca và khát vọng” diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào của đông đảo đại biểu, công nhân, người lao động TKV và nhân dân tham dự.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình tái hiện chặng đường 90 năm hình thành, đấu tranh, xây dựng và phát triển của công nhân Vùng mỏ; tôn vinh những thế hệ người thợ đã bền bỉ lao động, cống hiến và góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của ngành Than. Từ những dấu mốc lịch sử đến khát vọng đổi mới, hiện đại hóa sản xuất, chương trình cũng gửi gắm thông điệp về trách nhiệm tiếp nối truyền thống, hướng tới tương lai phát triển bền vững.

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than là dịp để các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước và khẳng định giá trị trường tồn của tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”. Truyền thống ấy tiếp tục là nền tảng tinh thần để ngành Than đổi mới, phát triển, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.