90 học viên được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Học viên thực hành triển khai lăng vòi và phun nước chữa cháy.

Nội dung lý thuyết, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực III phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, cá nhân và nhiệm vụ của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở; các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trong quá trình hoạt động; hướng dẫn tìm hiểu những nguyên nhân, nguy cơ gây cháy, nổ thường gặp; biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh nhiệt và hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ; công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH; phương pháp tự kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở; kiến thức về biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, thoát nạn, cứu người bị nạn và sơ cấp cứu ban đầu.

Về nội dung thực hành, các học viên được làm quen với tính năng, tác dụng và cách sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy, CNCH; trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định, triển khai đội hình lăng, vòi và phun nước chữa cháy; hướng dẫn những kỹ năng thoát nạn, cứu người bị nạn và thực hành sơ cấp cứu ban đầu, góp phần nâng cao khả năng ứng phó, xử lý kịp thời khi xảy ra các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại cơ sở.