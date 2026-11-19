Thông tin được Anphabe chia sẻ tại Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026, diễn ra chiều 18/11. Theo đó, 90% doanh nghiệp Việt Nam cho biết đã sử dụng AI, nhưng chỉ 52% ghi nhận hiệu suất được cải thiện và chưa đến 1/3 đo lường được mức cải thiện này. Đáng chú ý, chỉ 4% doanh nghiệp cho biết kết quả ứng dụng AI đạt hoặc vượt kỳ vọng.

Về phía người lao động, 43% cho biết vẫn phải chỉnh sửa kết quả do AI tạo ra. Điều này cho thấy công nghệ có thể rút ngắn thời gian xử lý một số tác vụ, nhưng chưa chắc cải thiện hiệu quả của toàn bộ quy trình.

AI cần được tích hợp và quản trị trong doanh nghiệp

Theo bà Thanh Nguyễn, Giám đốc điều hành và Truyền cảm hứng hạnh phúc tại Anphabe, khoảng cách trên phản ánh hạn chế trong năng lực quản trị AI của tổ chức và khả năng khai thác công nghệ của từng cá nhân.

Nhiều doanh nghiệp hiện đánh giá hiệu quả thông qua số tài khoản được kích hoạt, số người sử dụng hoặc số câu lệnh (prompt) được nhập vào hệ thống. Tuy nhiên, những chỉ số này chỉ phản ánh mức độ sử dụng, chưa cho biết AI có giúp công việc nhanh hơn hay nâng cao chất lượng kết quả hay không.

Bà Thanh Nguyễn, Giám đốc điều hành và Truyền cảm hứng hạnh phúc, tại Anphabe chia sẻ tại sự kiện.

Anphabe phối hợp với OpenAI xây dựng khung năng lực tạo năng suất với AI gồm bốn cấp độ. Ở cấp đầu tiên, người dùng chủ yếu hỏi đáp và xử lý tác vụ đơn lẻ. Các cấp cao hơn đòi hỏi khả năng kết nối AI với dữ liệu, công cụ để xử lý nhiệm vụ phức tạp, thiết kế quy trình tự động hóa và xây dựng tác nhân AI (AI agent). Ở cấp độ cao nhất, người dùng có thể chuẩn hóa, chuyển giao quy trình để nhiều người cùng sử dụng.

Tuy nhiên, có đến 82% người dùng AI tại Việt Nam vẫn dừng ở cấp độ đầu tiên. Theo đại diện Anphabe, một nguyên nhân là khoảng 7/10 người lao động sử dụng AI cá nhân bên ngoài hệ thống doanh nghiệp.

Do đó, doanh nghiệp cần chuyển AI từ công cụ cá nhân thành một thành phần được tích hợp và quản trị trong tổ chức. Quá trình này đòi hỏi đầu tư hạ tầng công nghệ, thiết lập cơ chế phân quyền truy cập dữ liệu, đào tạo nhân viên và điều chỉnh quy trình để khai thác hiệu quả sự phối hợp giữa con người với AI.

“Bài toán này không chỉ thuộc trách nhiệm của giám đốc điều hành hay giám đốc công nghệ mà cần có sự tham gia của bộ phận nhân sự”, bà Thanh Nguyễn chia sẻ.

Kết nối dữ liệu, xây dựng AI agent

Ông Nguyễn Thế Duy, nhà sáng lập, CEO ADT Global, cho biết một trong những trở ngại khi ứng dụng AI là dữ liệu phân tán trên nhiều phần mềm và hệ thống. Doanh nghiệp cần kết nối các nguồn dữ liệu để AI truy xuất, phân tích thông tin, đồng thời bảo đảm quyền dữ liệu và phân quyền theo từng tài khoản.

Theo ông, khi giải quyết được bài toán này, tổ chức có thể phân tích hàng trăm tài liệu cùng lúc với tốc độ nhanh hơn sáu lần. Một số công việc có thể giảm tải đến 95%, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý.

Ông Nguyễn Thế Duy, nhà sáng lập, CEO ADT Global, chia sẻ tại hội nghị.

Một giải pháp là xây dựng các AI agent chuyên biệt cho từng cá nhân hoặc nghiệp vụ. Những tác nhân này được thiết kế để hiểu đặc điểm tổ chức, yêu cầu công việc và trang bị các bộ kỹ năng phù hợp. Nhờ đó, kết quả xử lý sát yêu cầu hơn, giảm thời gian nhân viên phải chỉnh sửa.

Ông Duy lấy ví dụ trường hợp 126 xã, phường gửi báo cáo: hệ thống có thể tổng hợp đồng thời 126 bộ tài liệu và tạo báo cáo theo quy chuẩn UBND trong khoảng 10 - 15 phút.

Từ thực tiễn triển khai, CEO ADT nhấn mạnh ba yếu tố để ứng dụng AI hiệu quả: dữ liệu cần được tạo lập, lưu trữ và khai thác có hệ thống; doanh nghiệp cần thiết kế lại vai trò con người khi AI tham gia sâu hơn vào quy trình; đồng thời kết hợp công nghệ với kiến thức chuyên ngành để nâng cao chất lượng xử lý công việc.

“Mục tiêu không phải thay thế hoàn toàn con người mà giúp người lao động tập trung vào những nhiệm vụ có giá trị cao hơn, qua đó tạo ra giá trị mới”, ông Nguyễn Thế Duy nhấn mạnh.