90 cán bộ, công nhân tiêu biểu được TKV trao Huy hiệu và báo công dâng Bác

Tham dự chương trình có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Quảng Ninh Nguyễn Hồng Dương; Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh, cùng đại diện các sở, ngành của thành phố.

Các đại biểu vào Lăng viếng Bác Hồ

Về phía TKV có các lãnh đạo: Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đại diện lãnh đạo Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, các tổ chức đoàn thể và 90 cán bộ, công nhân tiêu biểu xuất sắc trong toàn Tập đoàn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đoàn đại biểu TKV và TP. Quảng Ninh đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Lăng Bác Hồ

Thay mặt cán bộ, công nhân, người lao động toàn Tập đoàn, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV, đã báo công dâng Bác những thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh và xây dựng, phát triển Tập đoàn.

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV đọc diễn văn báo công dâng Bác

Khắc ghi lời dạy của Bác, các thế hệ cán bộ, công nhân ngành Than luôn phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn sản xuất và cải thiện đời sống người lao động. Qua đó, TKV tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những tập đoàn kinh tế nhà nước chủ lực, đóng góp quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

TKV phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm"

Năm qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng TKV vẫn duy trì sản xuất ổn định, với hầu hết các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập người lao động đạt từ 82% kế hoạch năm trở lên. Tập đoàn bảo đảm cung ứng đủ than cho nền kinh tế, nhất là than phục vụ sản xuất điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, TKV chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao hiệu quả quản trị, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người lao động.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, TKV quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, hướng tới xây dựng Tập đoàn công nghiệp năng lượng - vật liệu hiện đại, phát triển bền vững.

Đoàn đại biểu TKV và TP. Quảng Ninh vào Lăng viếng Bác

Với những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển, TKV đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Sao Vàng, danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Ba.

Đến nay, toàn Tập đoàn có 22 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Các cán bộ, người lao động xuất sắc được trao Huy hiệu Bác Hồ

Tại chương trình, TKV đã trao Huy hiệu Bác Hồ cho 90 cán bộ, công nhân tiêu biểu xuất sắc, ghi nhận và tôn vinh những điển hình tiên tiến có nhiều thành tích nổi bật trong lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua lao động sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của ngành Than.

Bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh, trao Huy hiệu Bác Hồ cho công nhân tiêu biểu xuất sắc ngành Than

Sau lễ báo công và trao Huy hiệu Bác Hồ, đoàn đại biểu đã dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.