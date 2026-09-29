90 cán bộ các cơ quan Đảng tỉnh được tập huấn chuyển đổi số

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các điểm cầu tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được nghiên cứu, học tập 3 chuyên đề, tập trung vào nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và số hóa hồ sơ, tài liệu trong các cơ quan Đảng; triển khai các quy định mới về văn thư, lưu trữ, lập hồ sơ công việc, quản lý văn bản; hướng dẫn chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu, quản lý dữ liệu số và bảo vệ bí mật nhà nước.

Các học viên cũng được hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán ATP tài chính Đảng; thu, nộp đảng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện thủ tục hành chính thu, nộp đảng phí trên môi trường điện tử.

Đại biểu các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh tham gia tập huấn

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Thông qua tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số; giúp đội ngũ cán bộ sử dụng hiệu quả các nền tảng số, phần mềm dùng chung, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số và công tác chuyên môn trong các cơ quan Đảng.