90% bối cảnh 'Hoàng hậu cuối cùng' diễn ra trong Đại Nội Huế

Phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ dàn cast khủng và câu chuyện gây tò mò về cuộc sống hoàng cung Việt Nam. Ngay từ khi công bố dự án, Hoàng hậu cuối cùng liên tục lọt top phim được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội, theo bảng xếp hạng Social Trend.

Đoàn làm phim Hoàng hậu cuối cùng đã dành thời gian nghiên cứu và trao đổi với các nhà quản lý trong quá trình xây dựng kịch bản phim.

Để có được sự đồng ý mở cửa Đại Nội Huế, đoàn phim đã xin phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Đoàn phim Hoàng hậu cuối cùng nhận được sự cố vấn của các cơ quan quản lý di sản Huế.

Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ cho biết: "Chúng tôi không thể dựng lại những nơi này trong studio. Điện ảnh luôn cần cảm xúc thật. Và cảm xúc đó chỉ có thể xuất hiện khi diễn viên thật sự đứng trong không gian thật".

Các cung điện xuất hiện trong phim gồm có Điện Kiến Trung - nơi sinh sống của Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương sau khi cưới cho đến ngày họ rời khỏi Đại Nội, Cung Diên Thọ - địa điểm mang dấu ấn rõ nét nhất của hậu cung Triều Nguyễn, và biểu tượng quyền lực - Điện Thái Hòa.

"Với chúng tôi đó không chỉ là bối cảnh. Đó là những không gian còn lưu giữ lại ký ức của những con người từng sống ở đây", đạo diễn Nam Cito chia sẻ.

Đại Nội Huế xuất hiện choáng ngợp trong phim.

Đại Nội Huế vừa là phim trường, vừa là một "nhân vật" quan trọng trong phim với hơi thở, đời sống riêng. Đạo diễn Nam Cito thừa nhận: "Điều khó nhất với chúng tôi là phải làm sống lại đời sống của hoàng cung giai đoạn 1930-1945 trên nền của một di sản thật với rất nhiều quy định nghiêm ngặt về bảo tồn".

Việc được cấp phép thực hiện hơn 90% cảnh quay tại quần thể Di tích Đại Nội - Huế, nơi gia đình Hoàng gia từng sinh sống nhằm đưa những câu chuyện ấy đến gần hơn với khán giả.

Hoàng hậu cuối cùng có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô, Trâm Anh, Diệu Đức, Thân Thúy Hà, Hữu Châu, Tạ Minh Tâm, Hồng Vân, Steven Nguyễn...

Một số hình ảnh hậu trường được đoàn phim giới thiệu trong video hậu trường.